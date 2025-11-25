Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"В отчаянии": в Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского - 25.11.2025
"В отчаянии": в Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского
"В отчаянии": в Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского - 25.11.2025, ПРАЙМ
"В отчаянии": в Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского
Бывший британский дипломат Аластер Крук высказал мнение, что президент США Дональд Трамп отказался принять Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания... | 25.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Бывший британский дипломат Аластер Крук высказал мнение, что президент США Дональд Трамп отказался принять Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые трудности Украины. Такое заявление Крук сделал в ходе передачи на YouTube-канале Deep Dive. "Они (Украинцы. — Прим. Ред.) в отчаянии, они отчаянно пытались сохранить свои позиции, и они в отчаянии из-за своего экономического положения. Они в ссоре с Соединенными Штатами, они в ссоре с Китаем. &lt;…&gt; Трампу же не нужны эти проблемы, как и сам Зеленский", — отметил дипломат. По мнению Крука, отказ Трампа от встречи мог также быть обусловлен нежеланием украинского руководства принимать американский план мирного урегулирования из-за давления европейских стран"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) сами уже не верят в этот (План. — Прим. Ред.), но не могут представить себе мир, где бы Запад не отдавал им приказы", — подытожил дипломат в ироничной манере. Каролин Левитт, представитель Белого дома, заявила, что встреча Трампа с Зеленским пока не запланирована. Телеканал CBS ранее сообщил, что Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе для согласования мирного плана с Трампом. Однако украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в Белом доме, заявил, что встреча на этой неделе не состоится. В свою очередь, издание Financial Times сообщило, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в США, опасаясь, что это может привести к новому конфликту с американским лидером и негативно повлиять на ход переговоров по мирному плану США.
"В отчаянии": в Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского

Дипломат Крук: Трамп не хочет видеть Зеленского, не ж собираясь решать проблемы Киева

© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Бывший британский дипломат Аластер Крук высказал мнение, что президент США Дональд Трамп отказался принять Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые трудности Украины. Такое заявление Крук сделал в ходе передачи на YouTube-канале Deep Dive.
"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) в отчаянии, они отчаянно пытались сохранить свои позиции, и они в отчаянии из-за своего экономического положения. Они в ссоре с Соединенными Штатами, они в ссоре с Китаем. <…> Трампу же не нужны эти проблемы, как и сам Зеленский", — отметил дипломат.
По мнению Крука, отказ Трампа от встречи мог также быть обусловлен нежеланием украинского руководства принимать американский план мирного урегулирования из-за давления европейских стран
"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) сами уже не верят в этот (План. — Прим. Ред.), но не могут представить себе мир, где бы Запад не отдавал им приказы", — подытожил дипломат в ироничной манере.
Каролин Левитт, представитель Белого дома, заявила, что встреча Трампа с Зеленским пока не запланирована.
Телеканал CBS ранее сообщил, что Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе для согласования мирного плана с Трампом. Однако украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в Белом доме, заявил, что встреча на этой неделе не состоится. В свою очередь, издание Financial Times сообщило, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в США, опасаясь, что это может привести к новому конфликту с американским лидером и негативно повлиять на ход переговоров по мирному плану США.
