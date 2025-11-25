https://1prime.ru/20251125/tramp-864902676.html

"В отчаянии": в Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского

"В отчаянии": в Британии заявили о нежелании Трампа видеть Зеленского

Бывший британский дипломат Аластер Крук высказал мнение, что президент США Дональд Трамп отказался принять Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания... 25.11.2025

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Бывший британский дипломат Аластер Крук высказал мнение, что президент США Дональд Трамп отказался принять Владимира Зеленского в Белом доме из-за нежелания решать финансовые трудности Украины. Такое заявление Крук сделал в ходе передачи на YouTube-канале Deep Dive. "Они (Украинцы. — Прим. Ред.) в отчаянии, они отчаянно пытались сохранить свои позиции, и они в отчаянии из-за своего экономического положения. Они в ссоре с Соединенными Штатами, они в ссоре с Китаем. <…> Трампу же не нужны эти проблемы, как и сам Зеленский", — отметил дипломат. По мнению Крука, отказ Трампа от встречи мог также быть обусловлен нежеланием украинского руководства принимать американский план мирного урегулирования из-за давления европейских стран"Они (Украинцы. — Прим. Ред.) сами уже не верят в этот (План. — Прим. Ред.), но не могут представить себе мир, где бы Запад не отдавал им приказы", — подытожил дипломат в ироничной манере. Каролин Левитт, представитель Белого дома, заявила, что встреча Трампа с Зеленским пока не запланирована. Телеканал CBS ранее сообщил, что Зеленский может посетить Вашингтон на этой неделе для согласования мирного плана с Трампом. Однако украинский телеканал "Общественное", ссылаясь на источник в Белом доме, заявил, что встреча на этой неделе не состоится. В свою очередь, издание Financial Times сообщило, что окружение Зеленского предостерегает его от визита в США, опасаясь, что это может привести к новому конфликту с американским лидером и негативно повлиять на ход переговоров по мирному плану США.

