https://1prime.ru/20251125/tsb-864900170.html
ЦБ не нашел противоречий закону при переводе денег по делу Чекалиных
ЦБ не нашел противоречий закону при переводе денег по делу Чекалиных - 25.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ не нашел противоречий закону при переводе денег по делу Чекалиных
Центробанк не нашел противоречий российскому законодательству при переводе более 251 миллиона рублей на счета компании-нерезидента в ОАЭ по уголовному делу... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T05:04+0300
2025-11-25T05:04+0300
2025-11-25T05:16+0300
финансы
банки
россия
рф
москва
оаэ
еп
сбербанк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864900170.jpg?1764036987
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Центробанк не нашел противоречий российскому законодательству при переводе более 251 миллиона рублей на счета компании-нерезидента в ОАЭ по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных, следует из официального ответа ЦБ РФ следователю, документ имеется в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками, при продаже в интернете фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода. За разъяснениями процесса перевода денег на счет в эмиратскую компанию следствие обратилось в Центробанк России с официальным запросом. В нем следователь среди прочего поставил перед ЦБ вопросы, могут ли заграничные компании нерезиденты РФ получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации. Регулятор в своем ответе указал, что это не противоречит российским законам. "Оплата резидентами в пользу нерезидентов путем перевода денежных средств на счета таких нерезидентов, открытые в банках нерезидентах за товары, выполненные работы и оказанные услуги (вне зависимости от способа их оказания) не противоречит требованиям валютного законодательства (статьи 6 и 14 Федерального закона № 173-Ф3)", – говорится в справке Центробанка. В понедельник Гагаринский суд Москвы провел предварительное заседание в закрытом режиме. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков, защита просила вернуть дело в прокуратуру поскольку местом совершения инкриминируемого Чекалиным преступления является место нахождения офиса "Сбербанк", адрес которого относится к Академическому району Москвы, а предварительное расследование проводило следственное управление по ТИНАО, территориальные полномочия которого не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния. Однако суд отклонил ходатайство защиты. Основное заседание по делу назначено на 1 декабря.
рф
москва
оаэ
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, банки, россия, рф, москва, оаэ, еп, сбербанк
Финансы, Банки, РОССИЯ, РФ, МОСКВА, ОАЭ, ЕП, Сбербанк
ЦБ не нашел противоречий закону при переводе денег по делу Чекалиных
ЦБ не нашел противоречий закону при переводе более 251 миллиона рублей по делу Чекалиных
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Центробанк не нашел противоречий российскому законодательству при переводе более 251 миллиона рублей на счета компании-нерезидента в ОАЭ по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных, следует из официального ответа ЦБ РФ следователю, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками, при продаже в интернете фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода.
За разъяснениями процесса перевода денег на счет в эмиратскую компанию следствие обратилось в Центробанк России с официальным запросом.
В нем следователь среди прочего поставил перед ЦБ вопросы, могут ли заграничные компании нерезиденты РФ получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации.
Регулятор в своем ответе указал, что это не противоречит российским законам.
"Оплата резидентами в пользу нерезидентов путем перевода денежных средств на счета таких нерезидентов, открытые в банках нерезидентах за товары, выполненные работы и оказанные услуги (вне зависимости от способа их оказания) не противоречит требованиям валютного законодательства (статьи 6 и 14 Федерального закона № 173-Ф3)", – говорится в справке Центробанка.
В понедельник Гагаринский суд Москвы провел предварительное заседание в закрытом режиме. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков, защита просила вернуть дело в прокуратуру поскольку местом совершения инкриминируемого Чекалиным преступления является место нахождения офиса "Сбербанк", адрес которого относится к Академическому району Москвы, а предварительное расследование проводило следственное управление по ТИНАО, территориальные полномочия которого не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния. Однако суд отклонил ходатайство защиты. Основное заседание по делу назначено на 1 декабря.