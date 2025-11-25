https://1prime.ru/20251125/tsb-864900170.html

ЦБ не нашел противоречий закону при переводе денег по делу Чекалиных

ЦБ не нашел противоречий закону при переводе денег по делу Чекалиных

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Центробанк не нашел противоречий российскому законодательству при переводе более 251 миллиона рублей на счета компании-нерезидента в ОАЭ по уголовному делу Валерии и Артема Чекалиных, следует из официального ответа ЦБ РФ следователю, документ имеется в распоряжении РИА Новости. По версии следствия, с сентября 2021 по февраль 2022 года Валерия и Артем Чекалины вместе с партнером Романом Вишняком, а также соучастниками, при продаже в интернете фитнес-марафона перевели более 251,5 миллиона рублей на банковский счет компании-нерезидента РФ E-FITNESS-FZСO в ОАЭ. При этом, как указывает следствие, предоставили кредитной организации документы, содержащие ложные данные об основаниях, целях и назначении перевода. За разъяснениями процесса перевода денег на счет в эмиратскую компанию следствие обратилось в Центробанк России с официальным запросом. В нем следователь среди прочего поставил перед ЦБ вопросы, могут ли заграничные компании нерезиденты РФ получать на свои счета оплату за интернет-марафон и при этом не уведомлять российские налоговые органы и кредитные организации. Регулятор в своем ответе указал, что это не противоречит российским законам. "Оплата резидентами в пользу нерезидентов путем перевода денежных средств на счета таких нерезидентов, открытые в банках нерезидентах за товары, выполненные работы и оказанные услуги (вне зависимости от способа их оказания) не противоречит требованиям валютного законодательства (статьи 6 и 14 Федерального закона № 173-Ф3)", – говорится в справке Центробанка. В понедельник Гагаринский суд Москвы провел предварительное заседание в закрытом режиме. Как рассказал РИА Новости адвокат Чекалина партнер адвокатского бюро ЕПАМ Константин Третьяков, защита просила вернуть дело в прокуратуру поскольку местом совершения инкриминируемого Чекалиным преступления является место нахождения офиса "Сбербанк", адрес которого относится к Академическому району Москвы, а предварительное расследование проводило следственное управление по ТИНАО, территориальные полномочия которого не распространяются на место совершения инкриминируемого деяния. Однако суд отклонил ходатайство защиты. Основное заседание по делу назначено на 1 декабря.

