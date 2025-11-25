https://1prime.ru/20251125/tsb-864913932.html
Правительство предоставит ликвидность банкам на 15 миллиардов рублей
2025-11-25T11:38+0300
экономика
банки
финансы
россия
рф
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России ожидает, что правительство за период с 26 ноября по 2 декабря предоставит ликвидность банковскому сектору на 15 миллиардов рублей, следует из прогноза, опубликованного на сайте ЦБ РФ. Именно на эту сумму снизятся остатки средств на счетах расширенного правительства в Банке России. До этого, с 19 по 25 ноября, правительство, по оценке ЦБ, абсорбировало ликвидность на 56 миллиардов рублей. Уменьшение остатков средств кредитных организаций на корсчетах, открытых в ЦБ в рублях, составит 314 миллиардов рублей. Уменьшение объема наличных денег в обращении вне Банка России понизит ликвидность банковского сектора на 13 миллиардов рублей. Одновременно ЦБ оценивает размер абсорбирования по своим операциям с банками (включая регулирование обязательных резервов) в предстоящий период в 2,56 триллиона рублей. С учетом разрыва между спросом и предложением банковской ликвидности ЦБ установил лимит на рыночные операции по абсорбированию ликвидности на срок одна неделя в объеме 2,85 триллиона рублей. Банк России с декабря 2012 года публикует прогноз факторов ликвидности на неделю в целях повышения прозрачности своей деятельности и улучшения информированности участников рынка об операционной процедуре денежно-кредитной политики.
рф
