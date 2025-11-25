https://1prime.ru/20251125/tsb-864921252.html

В ЦБ призвали к регулированию работы маркетплейсов

В ЦБ призвали к регулированию работы маркетплейсов - 25.11.2025, ПРАЙМ

В ЦБ призвали к регулированию работы маркетплейсов

Цифровые платформы постепенно начинают оказывать влияние на финансовую стабильность, необходимо их регулирование, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T13:59+0300

2025-11-25T13:59+0300

2025-11-25T13:59+0300

экономика

финансы

банки

рф

эльвира набиуллина

вячеслав володин

ассоциация российских банков

сбербанк

банк россии

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/10/859564850_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_7712849c0d2f2d6b88eb4a5279c0b9f8.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Цифровые платформы постепенно начинают оказывать влияние на финансовую стабильность, необходимо их регулирование, заявил заместитель председателя ЦБ РФ Алексей Гузнов на конференции Ассоциации российских банков (АРБ). "Мы видим, что платформы во многом уже начинают постепенно оказывать влияние на финансовую стабильность, и для нас очень важно понимание того, что собой представляет платформа с точки зрения отчетности, с точки зрения соблюдения базовых стандартов по информбезопасности и ряда других параметров", - сказал он, выступая с докладом на конференции, добавив, что Банку России необходимо решить вопросы как для защиты прав потребителей, так и для создания условий высокой конкуренции. По словам зампреда регулятора, цифровые платформы играют также и инфраструктурную роль. "Они в каком-то смысле, как нам представляется, не могут быть заложниками одной финансовой организации, собственно говоря, одна финансовая организация не может быть заложником этой платформы", - отметил он в своей речи. Гузнов также подчеркнул позицию регулятора по развернувшейся дискуссии относительно деятельности маркетплейсов. "Мы не за то, чтобы какие-то вводить запреты. Мы говорим о том, что платформы должны демонстрировать цены на товары вне зависимости от того, какими платежными услугами какого банка они пользуются, то есть это должен быть отдельный диалог между платформой и ее клиентом, и между банком, который предоставляет и обеспечивает финансовые услуги, и клиентом, который пользуется этими услугами", - пояснил он. Зампред регулятора также напомнил второе предложение для урегулирования образовавшейся дискуссии. Так, необходимо сформулировать формат взаимодействия финансовых организаций, прежде всего банков и платформ, с точки зрения взаимоучастия, взаимопроникновения, с точки зрения корпоративных связей. "Я думаю, что этот вариант более жесткий в каком-то смысле, но он тоже на повестке дня. Для нас, конечно, важно, чтобы были соответственные, прозрачные правила продаж", - подытожил он. Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава ЦБ Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

https://1prime.ru/20251124/marketpleys-864860350.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, рф, эльвира набиуллина, вячеслав володин, ассоциация российских банков, сбербанк, банк россии