ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России

2025-11-25T14:57+0300
2025-11-25T14:57+0300
2025-11-25T14:57+0300
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель ипотечного кредитования в стране вырос на 1,4% за октябрь, об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев на конференции Ассоциации российских банков (АРБ). "Ипотечное кредитование растет достаточно бодро. У нас цифра за октябрь - плюс 1,4% рост портфеля, что в принципе достаточно прилично", - отметил он. Также Румянцев подчеркнул, что сейчас выдается мало кредитов с показателями долговой нагрузки 80% и выше и с низким первоначальным взносом, который составляет меньше 20%. Однако качество ипотечных кредитов отличается от потребительских, уточнил он. "В ипотеке нужно больше времени, чтобы понять, что происходит с качеством. По последним данным, идет постепенное ухудшение качества обслуживания ипотечных кредитов. Мы ожидаем, что когда получим данные за четвертый квартал, то увидим там тенденцию такую же, как и у потребительских кредитов, то есть улучшение", - добавил Румянцев. Также он обозначил обеспокоенность тем, что в ипотеке по-прежнему сохраняется разрыв цен между жильем строящимся и готовым. "Здесь риск в чем? Если человек не сможет обслуживать ипотеку, он рассчитывает, что он сможет тогда продать жилье и выплатить свой долг перед банком. Но вопрос в цене: как он будет продавать жилье. На вторичном рынке это будет делать - она может оказаться ниже той цены, по которой он это жилье покупал. И здесь, соответственно, есть риск", - подчеркнул Румянцев.
