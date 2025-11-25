https://1prime.ru/20251125/tsb-864923910.html

ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России

ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России - 25.11.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил рост ипотечного кредитования в России

Совокупный портфель ипотечного кредитования в стране вырос на 1,4% за октябрь, об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T14:57+0300

2025-11-25T14:57+0300

2025-11-25T14:57+0300

экономика

финансы

банки

недвижимость

ассоциация российских банков

https://cdnn.1prime.ru/img/83081/43/830814303_0:71:3077:1802_1920x0_80_0_0_07986bba28da5bbde19bf01289f7d043.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Совокупный портфель ипотечного кредитования в стране вырос на 1,4% за октябрь, об этом заявил заместитель директора департамента финансовой стабильности Банка России Евгений Румянцев на конференции Ассоциации российских банков (АРБ). "Ипотечное кредитование растет достаточно бодро. У нас цифра за октябрь - плюс 1,4% рост портфеля, что в принципе достаточно прилично", - отметил он. Также Румянцев подчеркнул, что сейчас выдается мало кредитов с показателями долговой нагрузки 80% и выше и с низким первоначальным взносом, который составляет меньше 20%. Однако качество ипотечных кредитов отличается от потребительских, уточнил он. "В ипотеке нужно больше времени, чтобы понять, что происходит с качеством. По последним данным, идет постепенное ухудшение качества обслуживания ипотечных кредитов. Мы ожидаем, что когда получим данные за четвертый квартал, то увидим там тенденцию такую же, как и у потребительских кредитов, то есть улучшение", - добавил Румянцев. Также он обозначил обеспокоенность тем, что в ипотеке по-прежнему сохраняется разрыв цен между жильем строящимся и готовым. "Здесь риск в чем? Если человек не сможет обслуживать ипотеку, он рассчитывает, что он сможет тогда продать жилье и выплатить свой долг перед банком. Но вопрос в цене: как он будет продавать жилье. На вторичном рынке это будет делать - она может оказаться ниже той цены, по которой он это жилье покупал. И здесь, соответственно, есть риск", - подчеркнул Румянцев.

https://1prime.ru/20251124/chekunkov-864856821.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, недвижимость, ассоциация российских банков