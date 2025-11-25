https://1prime.ru/20251125/tsbr-864932026.html

ЦБ расширил возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России расширяет возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), и среди прочего регулятор разрешил квалифицированным инвесторам в дальнейшем вкладывать средства в расчетные финансовые инструменты с привязкой к криптовалютам через такие фонды, говорится в сообщении регулятора. "Банк России снимает ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам, через паевые инвестиционные фонды", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Также речь идет о расширении перечня не торгуемых на бирже ценных бумаг, в которые могут инвестировать розничные ПИФы, но доля таких активов будет ограничена 10% (20% – для закрытых фондов), отмечает регулятор. "Кроме того, совершенствуется расчет лимитов концентрации в розничных ПИФ. В частности, если раньше на долю активов одной компании приходилось 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций", - добавил ЦБ РФ.

