ЦБ расширил возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов - 25.11.2025
ЦБ расширил возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов
ЦБ расширил возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов - 25.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ расширил возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов
Банк России расширяет возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), и среди прочего регулятор разрешил квалифицированным инвесторам в | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T18:46+0300
2025-11-25T18:46+0300
экономика
финансы
банки
рынок
рф
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/19/864931856_0:68:3047:1782_1920x0_80_0_0_7e747edfccf4d4c175235804bfbfc9f0.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России расширяет возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), и среди прочего регулятор разрешил квалифицированным инвесторам в дальнейшем вкладывать средства в расчетные финансовые инструменты с привязкой к криптовалютам через такие фонды, говорится в сообщении регулятора. "Банк России снимает ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам, через паевые инвестиционные фонды", - говорится в сообщении ЦБ РФ. Также речь идет о расширении перечня не торгуемых на бирже ценных бумаг, в которые могут инвестировать розничные ПИФы, но доля таких активов будет ограничена 10% (20% – для закрытых фондов), отмечает регулятор. "Кроме того, совершенствуется расчет лимитов концентрации в розничных ПИФ. В частности, если раньше на долю активов одной компании приходилось 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций", - добавил ЦБ РФ.
финансы, банки, рынок, рф, банк россия
Экономика, Финансы, Банки, Рынок, РФ, банк Россия
18:46 25.11.2025
 
ЦБ расширил возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов

ЦБР разрешил квалифицированным инвесторам вкладывать в криптовалютные деривативы в ПИФах

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка России
Здание Центрального банка России - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Здание Центрального банка России . Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России расширяет возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов (ПИФов), и среди прочего регулятор разрешил квалифицированным инвесторам в дальнейшем вкладывать средства в расчетные финансовые инструменты с привязкой к криптовалютам через такие фонды, говорится в сообщении регулятора.
"Банк России снимает ограничение на инвестирование квалифицированными инвесторами в расчетные инструменты, стоимость которых привязана к криптовалютам, через паевые инвестиционные фонды", - говорится в сообщении ЦБ РФ.
Также речь идет о расширении перечня не торгуемых на бирже ценных бумаг, в которые могут инвестировать розничные ПИФы, но доля таких активов будет ограничена 10% (20% – для закрытых фондов), отмечает регулятор.
"Кроме того, совершенствуется расчет лимитов концентрации в розничных ПИФ. В частности, если раньше на долю активов одной компании приходилось 10%, то теперь этот норматив распространяется на всю группу связанных с ней организаций", - добавил ЦБ РФ.
25.11.2025
Ловушка для экономики: почему деньги есть, а роста нет
20 ноября, 05:05
 
ЭкономикаФинансыБанкиРынокРФбанк Россия
 
 
