ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками

ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций, сообщил регулятор. "Банк России отменяет письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора" и от 13.04.2021 № ИН-01-12/23 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы издавались Банком России для снижения вовлеченности банковского сектора в проведение подозрительных операций и определяли актуальный на тот момент инструментарий. "Последовательное снижение объемов подозрительных операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили Банку России при надзоре за кредитными организациями сместить акцент на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", - заключил регулятор.

