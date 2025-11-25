https://1prime.ru/20251125/tsbr-864935493.html
ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками
ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками - 25.11.2025, ПРАЙМ
ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками
Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций, сообщил регулятор. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T20:31+0300
2025-11-25T20:31+0300
2025-11-25T20:31+0300
банки
финансы
россия
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_1dde7521fab1ce903c9acb24056bfe4f.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций, сообщил регулятор. "Банк России отменяет письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора" и от 13.04.2021 № ИН-01-12/23 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций", - говорится в сообщении. Отмечается, что документы издавались Банком России для снижения вовлеченности банковского сектора в проведение подозрительных операций и определяли актуальный на тот момент инструментарий. "Последовательное снижение объемов подозрительных операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили Банку России при надзоре за кредитными организациями сместить акцент на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", - заключил регулятор.
https://1prime.ru/20251125/tsbr-864932026.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82826/17/828261722_119:0:2850:2048_1920x0_80_0_0_d756703940c8497bdab7879f7f8595ac.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
банки, финансы, россия, банк россия
Банки, Финансы, РОССИЯ, банк Россия
ЦБ отменил письма надзора за вовлеченными в подозрительные операции банками
ЦБ отменил отдельные письма по надзору за банками, вовлеченными в подозрительные операции
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Банк России отменил отдельные письма в области надзора за кредитными организациями, вовлеченными в проведение подозрительных операций, сообщил регулятор.
"Банк России
отменяет письма Банка России от 04.09.2013 № 172-Т "О приоритетных мерах при осуществлении банковского надзора" и от 13.04.2021 № ИН-01-12/23 "О критериях определения признаков высокой вовлеченности кредитной организации в проведение сомнительных безналичных и (или) наличных операций", - говорится в сообщении.
Отмечается, что документы издавались Банком России для снижения вовлеченности банковского сектора в проведение подозрительных операций и определяли актуальный на тот момент инструментарий.
"Последовательное снижение объемов подозрительных операций в банковском секторе, а также оперативное информирование о рисковых клиентах через платформу "Знай своего клиента" позволили Банку России при надзоре за кредитными организациями сместить акцент на повышение качества внутренних контрольных процедур банков по ПОД/ФТ и на оценку эффективности их деятельности по предотвращению подозрительных операций", - заключил регулятор.
ЦБ расширил возможный состав активов розничных паевых инвестиционных фондов