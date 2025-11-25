Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Около 800 тысяч жителей России оставались без света из-за ударов ВСУ - 25.11.2025, ПРАЙМ
Около 800 тысяч жителей России оставались без света из-за ударов ВСУ
Около 800 тысяч жителей России оставались без света из-за ударов ВСУ - 25.11.2025, ПРАЙМ
Около 800 тысяч жителей России оставались без света из-за ударов ВСУ
В течение недели 17-23 ноября из-за ударов ВСУ по энергообъектам РФ без электричества на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T07:15+0300
2025-11-25T07:15+0300
энергетика
экономика
россия
херсонская область
запорожская область
московская область
всу
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В течение недели 17-23 ноября из-за ударов ВСУ по энергообъектам РФ без электричества на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800 тысяч жителей, сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник. "Из-за целенаправленных ударов ВСУ по энергетическим объектам в прифронтовых регионах России без энергоснабжения на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800 тысяч мирных жителей", - сообщил Мирошник в еженедельном обзоре, поступившем в распоряжение РИА Новости. Он отметил, что целями террористических атак ВСУ за прошедшие дни были гражданские объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре, - объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, жилье и гражданский транспорт мирных жителей, объекты коммунального хозяйства, АЗС. "Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие электроснабжение сразу нескольких районов, с целью лишить энергоснабжения крупные жилые массивы", - отметил Мирошник. По его данным, наиболее масштабные отключения электроэнергии затронули ДНР, где без энергоснабжения остались 500 тысяч человек, Херсонскую область - 98 тысяч, Запорожскую область – 41 тысяча жителей, Курскую область – 16 тысяч человек. В Московской области из-за атаки на Шатурскую ГРЭС без теплоснабжения осталась 31 тысяча человек.
херсонская область
запорожская область
московская область
россия, херсонская область, запорожская область, московская область, всу
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, Херсонская область, Запорожская область, Московская область, ВСУ
07:15 25.11.2025
 
Около 800 тысяч жителей России оставались без света из-за ударов ВСУ

Мирошник: около 800 тысяч жителей России оставались без света из-за ударов ВСУ

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. В течение недели 17-23 ноября из-за ударов ВСУ по энергообъектам РФ без электричества на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800 тысяч жителей, сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.
"Из-за целенаправленных ударов ВСУ по энергетическим объектам в прифронтовых регионах России без энергоснабжения на разные по продолжительности промежутки времени оставались около 800 тысяч мирных жителей", - сообщил Мирошник в еженедельном обзоре, поступившем в распоряжение РИА Новости.
Он отметил, что целями террористических атак ВСУ за прошедшие дни были гражданские объекты, не имеющие отношения к военной инфраструктуре, - объекты топливно-энергетического комплекса, гражданские производственные предприятия, жилье и гражданский транспорт мирных жителей, объекты коммунального хозяйства, АЗС.
"Украинские формирования проводили преднамеренные атаки на гражданские объекты энергетики с упором на узловые распределительные подстанции, обеспечивающие электроснабжение сразу нескольких районов, с целью лишить энергоснабжения крупные жилые массивы", - отметил Мирошник.
По его данным, наиболее масштабные отключения электроэнергии затронули ДНР, где без энергоснабжения остались 500 тысяч человек, Херсонскую область - 98 тысяч, Запорожскую область – 41 тысяча жителей, Курскую область – 16 тысяч человек. В Московской области из-за атаки на Шатурскую ГРЭС без теплоснабжения осталась 31 тысяча человек.
 
