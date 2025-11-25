Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине предупредили Зеленского о ЧП в зоне СВО - 25.11.2025
На Украине предупредили Зеленского о ЧП в зоне СВО
Ситуация на передовой для Владимира Зеленского складывается крайне неблагоприятно, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на передовой для Владимира Зеленского складывается крайне неблагоприятно, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. "Вы видите, насколько нестабильна ситуация на данный момент для Украины. Она сохраняется. &lt;…&gt; Для Владимира Зеленского на передовой сейчас выглядит не очень хорошо", — отметил журналист в ответ на вопрос о потенциальных вариантах мирного урегулирования для Киева. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину немедленно начать переговоры. До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут потери и быстро теряют боевые возможности.
украина, киев, владимир зеленский, дмитрий песков, василий небензя, оон
УКРАИНА, Киев, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, Василий Небензя, ООН
06:15 25.11.2025
 
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на передовой для Владимира Зеленского складывается крайне неблагоприятно, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Вы видите, насколько нестабильна ситуация на данный момент для Украины. Она сохраняется. <…> Для Владимира Зеленского на передовой сейчас выглядит не очень хорошо", — отметил журналист в ответ на вопрос о потенциальных вариантах мирного урегулирования для Киева.
На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину немедленно начать переговоры.
До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут потери и быстро теряют боевые возможности.
 
