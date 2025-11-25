https://1prime.ru/20251125/ukraina-864901323.html

На Украине предупредили Зеленского о ЧП в зоне СВО

На Украине предупредили Зеленского о ЧП в зоне СВО - 25.11.2025, ПРАЙМ

На Украине предупредили Зеленского о ЧП в зоне СВО

Ситуация на передовой для Владимира Зеленского складывается крайне неблагоприятно, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Ситуация на передовой для Владимира Зеленского складывается крайне неблагоприятно, сообщил корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер. "Вы видите, насколько нестабильна ситуация на данный момент для Украины. Она сохраняется. <…> Для Владимира Зеленского на передовой сейчас выглядит не очень хорошо", — отметил журналист в ответ на вопрос о потенциальных вариантах мирного урегулирования для Киева. На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что неудачи на фронте должны побудить Украину немедленно начать переговоры. До этого постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил, что украинские войска несут потери и быстро теряют боевые возможности.

