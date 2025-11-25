Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от заключения мира - 25.11.2025
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от заключения мира
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от заключения мира - 25.11.2025, ПРАЙМ
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от заключения мира
Действия Киева по затягиванию конфликта с Россией из-за несогласия с предложением Вашингтона ухудшают позиции Украины по вопросу мирного урегулирования и... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:27+0300
2025-11-25T06:27+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/0e/863495763_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_1e544319dd032c0065a5f159c6df0bb8.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Действия Киева по затягиванию конфликта с Россией из-за несогласия с предложением Вашингтона ухудшают позиции Украины по вопросу мирного урегулирования и ослабляют ее политические силы. Об этом заявила Сара Вагенкнехт, лидер политической партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ), в интервью для газеты Welt. "Этот мирный план, конечно, не такой, как им (Украинцам. — Прим. Ред.) хотелось бы, но нужно понимать, что чем дольше длится эта война, тем хуже становится позиция Украины на переговорах", — сказала она. Вагенкнехт призвала к скорейшему возобновлению переговоров, которые были прерваны усилиями украинской стороны, чтобы прекратить кровопролитие. "Тем более, что сейчас у (Нас. — Прим. Ред.) есть план, который по крайней мере, имеет значительно больше деталей, о чем говорят многие", — уточнила политик. План США по урегулированию и позиция РоссииСША предложили план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: установление мира, гарантии безопасности Украине по аналогии с пятой статьей НАТО, укрепление мира в Европе и будущие отношения между конфликтующими сторонами и США. Согласно зарубежным источникам, план предусматривает передачу под контроль Москвы всех районов Донбасса и официальное признание Крыма как российской территории. Также предлагается заморозка основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение украинских вооруженных сил и запрет на размещение иностранных войск и вооружений на территории Украины, способных угрожать России. Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть текст данного американского предложения, однако пока он не обсуждался детально. Тем не менее, он отметил, что данный документ может послужить основой для окончательного разрешения конфликта. В то же время, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции, но открыта для переговоров и мирного решения.
06:27 25.11.2025
 
В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от заключения мира

Политик Вагенкнехт: Киев своим нежеланием заключать мир лишь ослабит свои позиции

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Действия Киева по затягиванию конфликта с Россией из-за несогласия с предложением Вашингтона ухудшают позиции Украины по вопросу мирного урегулирования и ослабляют ее политические силы. Об этом заявила Сара Вагенкнехт, лидер политической партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ), в интервью для газеты Welt.
"Этот мирный план, конечно, не такой, как им (Украинцам. — Прим. Ред.) хотелось бы, но нужно понимать, что чем дольше длится эта война, тем хуже становится позиция Украины на переговорах", — сказала она.
Вагенкнехт призвала к скорейшему возобновлению переговоров, которые были прерваны усилиями украинской стороны, чтобы прекратить кровопролитие.
"Тем более, что сейчас у (Нас. — Прим. Ред.) есть план, который по крайней мере, имеет значительно больше деталей, о чем говорят многие", — уточнила политик.

План США по урегулированию и позиция России

США предложили план, состоящий из 28 пунктов, которые делятся на четыре основные категории: установление мира, гарантии безопасности Украине по аналогии с пятой статьей НАТО, укрепление мира в Европе и будущие отношения между конфликтующими сторонами и США.
Согласно зарубежным источникам, план предусматривает передачу под контроль Москвы всех районов Донбасса и официальное признание Крыма как российской территории. Также предлагается заморозка основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение украинских вооруженных сил и запрет на размещение иностранных войск и вооружений на территории Украины, способных угрожать России.
Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть текст данного американского предложения, однако пока он не обсуждался детально. Тем не менее, он отметил, что данный документ может послужить основой для окончательного разрешения конфликта. В то же время, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции, но открыта для переговоров и мирного решения.
Заголовок открываемого материала