В Германии предупредили Киев о последствиях отказа от заключения мира
Политик Вагенкнехт: Киев своим нежеланием заключать мир лишь ослабит свои позиции
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Действия Киева по затягиванию конфликта с Россией из-за несогласия с предложением Вашингтона ухудшают позиции Украины по вопросу мирного урегулирования и ослабляют ее политические силы. Об этом заявила Сара Вагенкнехт, лидер политической партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (ССВ), в интервью для газеты Welt.
"Этот мирный план, конечно, не такой, как им (Украинцам. — Прим. Ред.) хотелось бы, но нужно понимать, что чем дольше длится эта война, тем хуже становится позиция Украины на переговорах", — сказала она.
Вагенкнехт призвала к скорейшему возобновлению переговоров, которые были прерваны усилиями украинской стороны, чтобы прекратить кровопролитие.
"Тем более, что сейчас у (Нас. — Прим. Ред.) есть план, который по крайней мере, имеет значительно больше деталей, о чем говорят многие", — уточнила политик.
План США по урегулированию и позиция России
Согласно зарубежным источникам, план предусматривает передачу под контроль Москвы всех районов Донбасса и официальное признание Крыма как российской территории. Также предлагается заморозка основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение украинских вооруженных сил и запрет на размещение иностранных войск и вооружений на территории Украины, способных угрожать России.
Президент России Владимир Путин заявил, что у России есть текст данного американского предложения, однако пока он не обсуждался детально. Тем не менее, он отметил, что данный документ может послужить основой для окончательного разрешения конфликта. В то же время, Москва довольна текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной операции, но открыта для переговоров и мирного решения.