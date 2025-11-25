Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два важных совета - 25.11.2025
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два важных совета
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини высказал мнение для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano о том, как Владимир Зеленский может справиться с текущим политическим кризисом на Украине. По его мнению, президенту доступны два пути: военная эскалация или закупка вооружений. "У вас, Зеленский, есть два способа повысить свои шансы (На выход из кризиса. — Прим. Ред.). Первый — это победы на поле боя, которые сейчас практически невозможны, потому что ситуация на поле боя для украинцев отчаянная, а второй источник спасения— это закупка оружия", — отметил Орсини. Эксперт подчеркивает, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за коррупционного скандала, который подорвал его поддержку среди украинцев и поставил его власть под угрозу.17 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о назревающем внутри партии "Слуга народа" недовольстве, вызванном скандалом в энергетике и действиями главы офиса президента Андрея Ермака, что может привести к выходу депутатов из партии, если Ермак останется на своем посту. 10 ноября НАБУ провело крупную спецоперацию в энергетическом секторе, продемонстрировав фотографии с сумками, содержащими крупные суммы иностранной валюты. Железняк сообщил, что обыски проводились у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". "Украинская правда" изучая информацию от источников, упомянула, что предприниматель и соратник Зеленского, Тимур Миндич, которому удалось покинуть Украину, также подвергся обыскам. Позднее НАБУ обнародовало записи переговоров по делу о коррупции в энергетическом секторе, в которых фигурируют лица, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Железняк разъяснил, что "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" является представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Игорь Миронюк. 11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи лицам, включая Миндича, в причастности к коррупционной схеме в энергетике. Также в деле фигурирует экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов. 13 ноября Зеленский наложил санкции на Миндича и его финансового помощника Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада освободила от должности Германа Галущенко и Светлану Гринчук, замешанных в коррупционном деле.
украина
общество , мировая экономика, украина, владимир зеленский, набу, энергоатом
Общество , Мировая экономика, УКРАИНА, Владимир Зеленский, НАБУ, Энергоатом
06:44 25.11.2025 (обновлено: 06:46 25.11.2025)
 
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два важных совета

Профессор Орсини: Зеленский может выйти из кризиса с помощью наступления на фронте

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини высказал мнение для итальянской газеты IL Fatto Quotidiano о том, как Владимир Зеленский может справиться с текущим политическим кризисом на Украине. По его мнению, президенту доступны два пути: военная эскалация или закупка вооружений.
"У вас, Зеленский, есть два способа повысить свои шансы (На выход из кризиса. — Прим. Ред.). Первый — это победы на поле боя, которые сейчас практически невозможны, потому что ситуация на поле боя для украинцев отчаянная, а второй источник спасения— это закупка оружия", — отметил Орсини.
Эксперт подчеркивает, что Зеленский оказался в сложной ситуации из-за коррупционного скандала, который подорвал его поддержку среди украинцев и поставил его власть под угрозу.
17 ноября депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил о назревающем внутри партии "Слуга народа" недовольстве, вызванном скандалом в энергетике и действиями главы офиса президента Андрея Ермака, что может привести к выходу депутатов из партии, если Ермак останется на своем посту.
10 ноября НАБУ провело крупную спецоперацию в энергетическом секторе, продемонстрировав фотографии с сумками, содержащими крупные суммы иностранной валюты. Железняк сообщил, что обыски проводились у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". "Украинская правда" изучая информацию от источников, упомянула, что предприниматель и соратник Зеленского, Тимур Миндич, которому удалось покинуть Украину, также подвергся обыскам.
Позднее НАБУ обнародовало записи переговоров по делу о коррупции в энергетическом секторе, в которых фигурируют лица, обозначенные как "Тенор", "Рокет" и "Карлсон". Железняк разъяснил, что "Карлсон" — это Миндич, "Тенор" является представителем "Энергоатома" Дмитрием Басовым, а "Рокет" — советник бывшего министра энергетики Игорь Миронюк.
11 ноября НАБУ предъявило обвинения семи лицам, включая Миндича, в причастности к коррупционной схеме в энергетике. Также в деле фигурирует экс-вице-премьер Украины Алексей Чернышов. 13 ноября Зеленский наложил санкции на Миндича и его финансового помощника Александра Цукермана. 19 ноября Верховная рада освободила от должности Германа Галущенко и Светлану Гринчук, замешанных в коррупционном деле.
ОбществоМировая экономикаУКРАИНАВладимир ЗеленскийНАБУЭнергоатом
 
 
