Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Главная угроза": депутат Рады забил тревогу из-за решения Зеленского - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/ukraina-864903830.html
"Главная угроза": депутат Рады забил тревогу из-за решения Зеленского
"Главная угроза": депутат Рады забил тревогу из-за решения Зеленского - 25.11.2025, ПРАЙМ
"Главная угроза": депутат Рады забил тревогу из-за решения Зеленского
В Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил критику в адрес Владимира Зеленского за участие в переговорах с США фигурантов коррупционного... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:56+0300
2025-11-25T06:56+0300
общество
мировая экономика
сша
украина
москва
владимир зеленский
владимир путин
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил критику в адрес Владимира Зеленского за участие в переговорах с США фигурантов коррупционного скандала, таких как глава офиса президента Андрей Ермак и руководитель СНБО Рустем Умеров, считая их угрозой для страны. "На переговорную группу сегодня ставят Ермака и Умерова, &lt;…&gt;. Но никого это не смущает. Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические "пункты плана", о которых никто ничего не знает", — утверждает Дмитрук. Депутат подчеркнул, что среди членов украинской делегации присутствуют лица, подозреваемые в коррупции. "То есть все участники переговорной группы принимают решение исключительно из соображений личной безопасности, а не государственной", — объясняет парламентарий. Ранее на сайте Зеленского был обнародован указ, в котором назначен состав делегации для переговоров с США, которую возглавит Андрей Ермак. Против этого решения киевляне неоднократно выходили на площадь Независимости, требуя отставки президента и увольнения главы его офиса. План США по урегулированию и позиция РоссииСоединенные Штаты предложили план по окончательному урегулированию конфликта на Украине, который включает 28 пунктов и состоит из четырех основных блоков: поддержание мира, обеспечение безопасности Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, укрепление безопасности в Европе и будущие отношения сторон с США. По информации зарубежных источников, план предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма в составе России, заморозку основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинской армии вдвое и запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вооружений, способных достигать российской территории. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть текст данного американского предложения, однако его детали пока не были обсуждены. Президент отметил, что этот документ может стать основой для окончательного разрешения конфликта. В целом, Кремль удовлетворён текущей ситуацией на фронте, продвигаясь к целям специальной операции, однако готов к диалогу и мирному разрешению вопроса.
https://1prime.ru/20251124/ermak-864890372.html
https://1prime.ru/20251125/finlyandiya-864903620.html
https://1prime.ru/20251125/ukraina-864902842.html
сша
украина
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_bd761fe4938b6ae7bb12ccd1e2a455b1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , мировая экономика, сша, украина, москва, владимир зеленский, владимир путин, нато
Общество , Мировая экономика, США, УКРАИНА, МОСКВА, Владимир Зеленский, Владимир Путин, НАТО
06:56 25.11.2025
 
"Главная угроза": депутат Рады забил тревогу из-за решения Зеленского

Дмитрук: Зеленский назначил на переговоры с США врагов Украины

© Фото : MSC/Daniel KopatschВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Владимир Зеленский. Архивное фото
© Фото : MSC/Daniel Kopatsch
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил критику в адрес Владимира Зеленского за участие в переговорах с США фигурантов коррупционного скандала, таких как глава офиса президента Андрей Ермак и руководитель СНБО Рустем Умеров, считая их угрозой для страны.
"На переговорную группу сегодня ставят Ермака и Умерова, <…>. Но никого это не смущает. Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические "пункты плана", о которых никто ничего не знает", — утверждает Дмитрук.
Андрей Ермак - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Такер Карлсон рассказал, кто и зачем прикрывает Ермака
Вчера, 19:58
Депутат подчеркнул, что среди членов украинской делегации присутствуют лица, подозреваемые в коррупции.
"То есть все участники переговорной группы принимают решение исключительно из соображений личной безопасности, а не государственной", — объясняет парламентарий.
Ранее на сайте Зеленского был обнародован указ, в котором назначен состав делегации для переговоров с США, которую возглавит Андрей Ермак. Против этого решения киевляне неоднократно выходили на площадь Независимости, требуя отставки президента и увольнения главы его офиса.
План США по урегулированию и позиция России
Соединенные Штаты предложили план по окончательному урегулированию конфликта на Украине, который включает 28 пунктов и состоит из четырех основных блоков: поддержание мира, обеспечение безопасности Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, укрепление безопасности в Европе и будущие отношения сторон с США.
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
В Финляндии раскрыли, как США помогли России унизить НАТО
06:50
По информации зарубежных источников, план предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма в составе России, заморозку основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинской армии вдвое и запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вооружений, способных достигать российской территории.
Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть текст данного американского предложения, однако его детали пока не были обсуждены. Президент отметил, что этот документ может стать основой для окончательного разрешения конфликта. В целом, Кремль удовлетворён текущей ситуацией на фронте, продвигаясь к целям специальной операции, однако готов к диалогу и мирному разрешению вопроса.
Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
"Источник спасения": на Западе дали Зеленскому два важных совета
06:44
 
ОбществоМировая экономикаСШАУКРАИНАМОСКВАВладимир ЗеленскийВладимир ПутинНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала