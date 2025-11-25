https://1prime.ru/20251125/ukraina-864903830.html

"Главная угроза": депутат Рады забил тревогу из-за решения Зеленского

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В Telegram-канале депутат Верховной рады Артем Дмитрук выразил критику в адрес Владимира Зеленского за участие в переговорах с США фигурантов коррупционного скандала, таких как глава офиса президента Андрей Ермак и руководитель СНБО Рустем Умеров, считая их угрозой для страны. "На переговорную группу сегодня ставят Ермака и Умерова, <…>. Но никого это не смущает. Никто не говорит о том, что именно эти люди являются главной угрозой для Украины, а не мифические "пункты плана", о которых никто ничего не знает", — утверждает Дмитрук. Депутат подчеркнул, что среди членов украинской делегации присутствуют лица, подозреваемые в коррупции. "То есть все участники переговорной группы принимают решение исключительно из соображений личной безопасности, а не государственной", — объясняет парламентарий. Ранее на сайте Зеленского был обнародован указ, в котором назначен состав делегации для переговоров с США, которую возглавит Андрей Ермак. Против этого решения киевляне неоднократно выходили на площадь Независимости, требуя отставки президента и увольнения главы его офиса. План США по урегулированию и позиция РоссииСоединенные Штаты предложили план по окончательному урегулированию конфликта на Украине, который включает 28 пунктов и состоит из четырех основных блоков: поддержание мира, обеспечение безопасности Украины по аналогии с пятой статьей НАТО, укрепление безопасности в Европе и будущие отношения сторон с США. По информации зарубежных источников, план предусматривает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма в составе России, заморозку основной линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности украинской армии вдвое и запрет на размещение на территории Украины иностранных войск и вооружений, способных достигать российской территории. Президент России Владимир Путин заявил, что у Москвы есть текст данного американского предложения, однако его детали пока не были обсуждены. Президент отметил, что этот документ может стать основой для окончательного разрешения конфликта. В целом, Кремль удовлетворён текущей ситуацией на фронте, продвигаясь к целям специальной операции, однако готов к диалогу и мирному разрешению вопроса.

