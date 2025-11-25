"Критический момент": в Киеве запаниковали из-за хитрого хода США
Политолог Бортник: США не дали Киеву сорвать реализацию плана по Украине
© Фото : Public Domain/President Of UkraineВладимир Зеленский
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Американская позиция нарушила планы Киева по использованию противоречий внутри администрации президента США Дональда Трампа с целью помешать реализации мирного плана для Украины. Такую точку зрения выразил украинский политолог Руслан Бортник в эфире YouTube-канала Politeka.
"Этой скоростью (Требования подписания. — Прим. Ред.) американцы фактически лишают нас, Украину, возможности играть на внутренних противоречиях внутри американской администрации, внутри американского политикума", — заявил он.
Эксперт подчеркнул, что подписание мирного соглашения США является крайне важным для Украины, так как второго шанса американцы предоставлять не планируют.
"Критический момент заключается в том, что американцы требуют подписать документ и зафиксировать эту позицию", — отметил Бортник.
План США по урегулированию и позиция России
Согласно иностранным источникам, план предусматривает передачу под контроль России всей территории Донбасса, официальное признание Донбасса и Крыма в составе России, заморозку линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, значительное сокращение украинских вооруженных сил и запрет на размещение иностранных войск и вооружений на территории Украины, которые могут угрожать России.
Президент России Владимир Путин сообщил, что у России есть текст этого американского плана, однако его детали пока не были детально рассмотрены. Президент отметил, что данный документ может стать основой для окончательного мирного разрешения конфликта. В целом, Кремль удовлетворен текущей ситуацией на фронте, которая способствует достижению целей специальной военной операции, однако открыт для диалога и мирного разрешения конфликта.