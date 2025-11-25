Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе рассказали, зачем США создали "троянского коня" против России
На Западе рассказали, зачем США создали "троянского коня" против России - 25.11.2025, ПРАЙМ
На Западе рассказали, зачем США создали "троянского коня" против России
Украина была избрана в качестве "троянского коня" для предотвращения угрозы доминирования Соединенных Штатов перед Россией, Китаем и Европой, считает профессор... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T20:30+0300
2025-11-25T20:30+0300
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Украина была избрана в качестве "троянского коня" для предотвращения угрозы доминирования Соединенных Штатов перед Россией, Китаем и Европой, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, о чем он упомянул в социальной сети X. "Глубинное государство США было обеспокоено формированием евразийского альянса между Китаем, Европой и Россией, который мог бы стать угрозой гегемонии США. Необходимо было разрушить этот альянс, и в качестве троянского коня была выбрана Украина", — заявил Малинен, добавив, что Украина была идеальным "козлом отпущения".Специалист напомнил предупреждение американского политолога Збигнева Бжезинского, что "НАТО не следует расширять свое влияние за счёт Украины без явного сотрудничества с Россией". За последние несколько лет Россия отмечает рекордную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои проекты, называя это "сдерживанием российского наступления". Российские власти неоднократно выражали беспокойство по поводу усиления присутствия блока в Европе. В МИД подчеркивали, что Россия готова к диалогу с НАТО при условии равных прав, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
20:30 25.11.2025
 
На Западе рассказали, зачем США создали "троянского коня" против России

Малинен: Украину выбрали троянским конем против тех, кто угрожал гегемонии США

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Украина была избрана в качестве "троянского коня" для предотвращения угрозы доминирования Соединенных Штатов перед Россией, Китаем и Европой, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, о чем он упомянул в социальной сети X.
"Глубинное государство США было обеспокоено формированием евразийского альянса между Китаем, Европой и Россией, который мог бы стать угрозой гегемонии США. Необходимо было разрушить этот альянс, и в качестве троянского коня была выбрана Украина", — заявил Малинен, добавив, что Украина была идеальным "козлом отпущения".
В план США по Украине внесли одно важное для России изменение
В план США по Украине внесли одно важное для России изменение
19:55
Специалист напомнил предупреждение американского политолога Збигнева Бжезинского, что "НАТО не следует расширять свое влияние за счёт Украины без явного сотрудничества с Россией".
За последние несколько лет Россия отмечает рекордную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои проекты, называя это "сдерживанием российского наступления". Российские власти неоднократно выражали беспокойство по поводу усиления присутствия блока в Европе.
В МИД подчеркивали, что Россия готова к диалогу с НАТО при условии равных прав, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
"Слишком поздно": на Западе забили тревогу из-за Украины
"Слишком поздно": на Западе забили тревогу из-за Украины
18:26
 
РОССИЯЗАПАДЕВРОПАМИДУКРАИНАНАТО
 
 
