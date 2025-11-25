https://1prime.ru/20251125/ukraina-864935352.html
На Западе рассказали, зачем США создали "троянского коня" против России
2025-11-25T20:30+0300
2025-11-25T20:30+0300
2025-11-25T20:30+0300
россия
запад
европа
мид
украина
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/1a/862822182_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_049e681c6ffd2cc27ad878841eb28253.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Украина была избрана в качестве "троянского коня" для предотвращения угрозы доминирования Соединенных Штатов перед Россией, Китаем и Европой, считает профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, о чем он упомянул в социальной сети X. "Глубинное государство США было обеспокоено формированием евразийского альянса между Китаем, Европой и Россией, который мог бы стать угрозой гегемонии США. Необходимо было разрушить этот альянс, и в качестве троянского коня была выбрана Украина", — заявил Малинен, добавив, что Украина была идеальным "козлом отпущения".Специалист напомнил предупреждение американского политолога Збигнева Бжезинского, что "НАТО не следует расширять свое влияние за счёт Украины без явного сотрудничества с Россией". За последние несколько лет Россия отмечает рекордную активность НАТО у своих западных границ. Альянс расширяет свои проекты, называя это "сдерживанием российского наступления". Российские власти неоднократно выражали беспокойство по поводу усиления присутствия блока в Европе. В МИД подчеркивали, что Россия готова к диалогу с НАТО при условии равных прав, при этом Запад должен отказаться от политики милитаризации региона.
запад
европа
украина
