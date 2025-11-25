https://1prime.ru/20251125/ukraina-864937493.html

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Европейский Союз выдвинул свой план для разрешения конфликта в Украине в ответ на мирную инициативу президента США Дональда Трампа, однако этот план только обостряет напряженность, отметил профессор социологии и руководитель исследовательского центра международной безопасности при римском университете Luiss Алессандро Орсини в своей статье для Il Fatto Quotidiano. "Европейский союз представил встречный мирный план, который создает предпосылки для нового конфликта <…>. ЕС в нокауте. Торг займет еще многие месяцы, а украинцы гибнут и отступают прямо сейчас. Как я уже неоднократно писал, для Украины все закончится плохо", — отметил Орсини.По мнению эксперта, страны Евросоюза стремились использовать Украину для достижения победы над Россией, но их усилия не дали желаемого результата. "Европейский Союз вступил в конфликт с Россией с целью победить русских, используя украинцев <…>. В результате Путин унизил Европейский Союз и Британию, которые находятся в состоянии шока", — подчеркнул Орсини.Ранее американская администрация сообщила о создании плана по урегулированию ситуации в Украине, подчеркнув, что пока детали обсуждаться не будут, так как план еще разрабатывается. В Кремле заявили, что Россия остается открытой для переговоров и продолжает обсуждения в рамках дискуссий в Анкоридже. Президент России Владимир Путин сказал на заседании Совета безопасности 21 ноября, что американский план может лечь в основу окончательного разрешения конфликта, но конкретные обсуждения с Россией пока не ведутся. Он предположил, что это связано с тем, что США не могут добиться согласия Киева, так как Украина и ее европейские партнеры всё ещё питают иллюзии о "стратегическом поражении" России на поле боя. Путин отметил, что их позиция обусловлена отсутствием объективной информации о ситуации на фронте. Российский лидер подчеркнул, что в случае отказа Киева от американских предложений, и Украине, и её европейским союзникам следует понимать, что события, подобные тем, что произошли в Купянске, будут повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что такая ситуация в целом благоприятна для России, так как соответствует достижению целей специальной военной операции посредством военных действий, однако Россия продолжает быть готовой к мирным переговорам, что требует детального обсуждения всех аспектов предлагаемого плана.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

