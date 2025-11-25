https://1prime.ru/20251125/uscherb-864910757.html

В России предложили приравнять залог к ущербу от экономических преступлений

В России предложили приравнять залог к ущербу от экономических преступлений - 25.11.2025, ПРАЙМ

В России предложили приравнять залог к ущербу от экономических преступлений

В России предлагают приравнять залог, предлагаемый при избрании меры пресечения, к размеру ущерба, причиненного в результате экономических преступлений... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T09:59+0300

2025-11-25T09:59+0300

2025-11-25T09:59+0300

экономика

финансы

общество

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. В России предлагают приравнять залог, предлагаемый при избрании меры пресечения, к размеру ущерба, причиненного в результате экономических преступлений небольшой и средней тяжести, следует из законопроекта, с которым ознакомилось РИА Новости. В документе указывается, что соответствующие изменения предлагается внести в статьи 97 и 106 Уголовно-процессуального кодекса РФ. "Суд принимает решение об избрании меры пресечения в виде залога в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления, указанного в части 1 либо 2 статьи 76.1 УК РФ, в пределах суммы ущерба, причиненного в результате совершения преступления бюджетной системе РФ, гражданину, организации или государству, либо дохода, полученного в результате совершения преступления, либо денежной суммы, эквивалентной размеру совершенного деяния, предусмотренного соответствующей статьей особенной части УК", - говорится в документе. Там отмечается, что наряду с залогом суд будет уполномочен наложить ряд запретов, предусмотренных статьей 102 УПК РФ. В частности, инстанция может запретить покидать постоянное или временное место жительства без разрешения дознавателя, следователя или суда; являться в указанный срок по вызовам правоохранителей. Срок действия запретов также будет определяться судом. Согласно действующему законодательству, сейчас вид и размер залога также определяются судом с учетом характера совершенного преступления, данных о личности подозреваемого либо обвиняемого и имущественного положения залогодателя. При этом по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести размер залога не может быть менее 50 тысяч рублей.

https://1prime.ru/20251125/siluanov-864910541.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, общество , рф