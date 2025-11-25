Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России отменен важный для вкладчиков налог: кого это коснется - 25.11.2025, ПРАЙМ
В России отменен важный для вкладчиков налог: кого это коснется
В России отменен важный для вкладчиков налог: кого это коснется - 25.11.2025, ПРАЙМ
В России отменен важный для вкладчиков налог: кого это коснется
Отмена НДС на вклады в драгметаллах уравнивает их с валютными вкладами и делает вложения в золото и прочие металлы привлекательнее для обеспеченных людей,... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T03:03+0300
2025-11-25T03:12+0300
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Отмена НДС на вклады в драгметаллах уравнивает их с валютными вкладами и делает вложения в золото и прочие металлы привлекательнее для обеспеченных людей, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.Закон, вступающий в силу с 1 января 2026 года, направлен на устранение противоречий в Налоговом кодексе РФ, согласно которому проценты по вкладам в рублях и иностранной валюте не облагались НДС. До его принятия такая льгота не была предусмотрена для сбережений в золоте и других драгметаллах."Подобных вкладов российские банки сейчас практически не предлагают, а обезличенные металлические счета приравниваются к беспроцентным банковским продуктам", - рассказал Кутьин.Теперь вклады в валюте и вклады в драгоценных металлах имеют равные экономические условия, что может повысить привлекательность вкладов в драгметаллах. То есть, закон способен дать импульс процентным вкладам в драгметаллах, которые будут выступать интересной альтернативой для вложений, прежде всего для ВИП-сегмента, уверен он.Главным минусом счета или вклада в драгметаллах является то, что такие вложения не подпадают под систему страхования АСВ. Помимо этого, цена драгметалла волатильна, следовательно, доходность не может быть гарантирована. Таким образом, для клиентов это элемент диверсификации активов, а не замена депозитам, считает Кутьин."В настоящее время гражданам куда привычнее физическое золото (слитки и инвестиционные монеты), а также биржевое золото", - считает он.Например, в третьем квартале 2025 года, согласно данным WGC, россияне закупили максимальный объем золота в слитках и монетах за все время наблюдений с 2014 года – 9,5 тонны. А объем биржевых торгов золотом на Мосбирже за 2024 год вырос почти на 50% год к году, достигнув 123,3 тонны. В этом году, с учетом ценовых рекордов золота, тренд наверняка продолжится, заключил аналитик.
03:03 25.11.2025 (обновлено: 03:12 25.11.2025)
 
В России отменен важный для вкладчиков налог: кого это коснется

Эксперт Кутьин: отмена НДС на вклады в драгметаллах не сделает их массовыми

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Отмена НДС на вклады в драгметаллах уравнивает их с валютными вкладами и делает вложения в золото и прочие металлы привлекательнее для обеспеченных людей, рассказал агентству "Прайм" директор по аналитике Инго Банка Василий Кутьин.
Закон, вступающий в силу с 1 января 2026 года, направлен на устранение противоречий в Налоговом кодексе РФ, согласно которому проценты по вкладам в рублях и иностранной валюте не облагались НДС. До его принятия такая льгота не была предусмотрена для сбережений в золоте и других драгметаллах.
"Подобных вкладов российские банки сейчас практически не предлагают, а обезличенные металлические счета приравниваются к беспроцентным банковским продуктам", - рассказал Кутьин.
Теперь вклады в валюте и вклады в драгоценных металлах имеют равные экономические условия, что может повысить привлекательность вкладов в драгметаллах. То есть, закон способен дать импульс процентным вкладам в драгметаллах, которые будут выступать интересной альтернативой для вложений, прежде всего для ВИП-сегмента, уверен он.
Главным минусом счета или вклада в драгметаллах является то, что такие вложения не подпадают под систему страхования АСВ. Помимо этого, цена драгметалла волатильна, следовательно, доходность не может быть гарантирована. Таким образом, для клиентов это элемент диверсификации активов, а не замена депозитам, считает Кутьин.
"В настоящее время гражданам куда привычнее физическое золото (слитки и инвестиционные монеты), а также биржевое золото", - считает он.
Например, в третьем квартале 2025 года, согласно данным WGC, россияне закупили максимальный объем золота в слитках и монетах за все время наблюдений с 2014 года – 9,5 тонны. А объем биржевых торгов золотом на Мосбирже за 2024 год вырос почти на 50% год к году, достигнув 123,3 тонны. В этом году, с учетом ценовых рекордов золота, тренд наверняка продолжится, заключил аналитик.
 
