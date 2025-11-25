Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Власти Великобритании одобрили план аэропорта "Хитроу" построить третью ВПП - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/vlasti-864895338.html
Власти Великобритании одобрили план аэропорта "Хитроу" построить третью ВПП
Власти Великобритании одобрили план аэропорта "Хитроу" построить третью ВПП - 25.11.2025, ПРАЙМ
Власти Великобритании одобрили план аэропорта "Хитроу" построить третью ВПП
Министры в Великобритании одобрили план лондонского аэропорта "Хитроу" построить третью взлётно-посадочную полосу, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T00:34+0300
2025-11-25T00:34+0300
бизнес
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864895338.jpg?1764020094
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министры в Великобритании одобрили план лондонского аэропорта "Хитроу" построить третью взлётно-посадочную полосу, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники. "Предложение лондонского аэропорта Хитроу по строительству третьей взлётно-посадочной полосы стоимостью 49 миллиардов фунтов стерлингов (64 миллиарда долларов) было одобрено министрами правительства", - говорится в сообщении. По информации агентства, министр транспорта Великобритании Хейди Александр, как ожидается, объявит о решении во вторник.
великобритания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, великобритания
Бизнес, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
00:34 25.11.2025
 
Власти Великобритании одобрили план аэропорта "Хитроу" построить третью ВПП

Блумберг: министры одобрили план лондонского аэропорта "Хитроу" построить третью ВПП

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министры в Великобритании одобрили план лондонского аэропорта "Хитроу" построить третью взлётно-посадочную полосу, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Предложение лондонского аэропорта Хитроу по строительству третьей взлётно-посадочной полосы стоимостью 49 миллиардов фунтов стерлингов (64 миллиарда долларов) было одобрено министрами правительства", - говорится в сообщении.
По информации агентства, министр транспорта Великобритании Хейди Александр, как ожидается, объявит о решении во вторник.
 
БизнесВЕЛИКОБРИТАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала