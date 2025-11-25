https://1prime.ru/20251125/vlasti-864895338.html
Власти Великобритании одобрили план аэропорта "Хитроу" построить третью ВПП
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Министры в Великобритании одобрили план лондонского аэропорта "Хитроу" построить третью взлётно-посадочную полосу, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на источники.
"Предложение лондонского аэропорта Хитроу по строительству третьей взлётно-посадочной полосы стоимостью 49 миллиардов фунтов стерлингов (64 миллиарда долларов) было одобрено министрами правительства", - говорится в сообщении.
По информации агентства, министр транспорта Великобритании Хейди Александр, как ожидается, объявит о решении во вторник.
Блумберг: министры одобрили план лондонского аэропорта "Хитроу" построить третью ВПП
