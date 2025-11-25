Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля - 25.11.2025
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля - 25.11.2025, ПРАЙМ
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля
Полицейские в городе Стрежевом на севере Томской области задержали 33-летнего водителя без прав, который при задержании протащил инспектора ДПС на двери своего... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:20+0300
2025-11-25T06:20+0300
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Полицейские в городе Стрежевом на севере Томской области задержали 33-летнего водителя без прав, который при задержании протащил инспектора ДПС на двери своего автомобиля, сообщает УМВД по региону. По данным полиции, инспекторы дорожно-патрульной службы ночью заметили автомобиль ВАЗ-21122 под управлением 33-летнего местного жителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за вождение без прав. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе погони врезался в ограждение. "При попытке задержания водитель начал движение задним ходом, протащив повисшего на двери инспектора ДПС несколько десятков метров. Сотруднику удалось заглушить двигатель", - рассказали в управлении. На нарушителя составили пять административных материалов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). "Суд назначил ему 11 суток административного ареста за неуплату штрафа. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ведется расследование", - отметили в УМВД.
06:20 25.11.2025
 
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля

В Томской области задержали водителя, протащившего инспектора ДПС на двери автомобиля

Читать Прайм в
Дзен Telegram
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Полицейские в городе Стрежевом на севере Томской области задержали 33-летнего водителя без прав, который при задержании протащил инспектора ДПС на двери своего автомобиля, сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, инспекторы дорожно-патрульной службы ночью заметили автомобиль ВАЗ-21122 под управлением 33-летнего местного жителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за вождение без прав. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе погони врезался в ограждение.
"При попытке задержания водитель начал движение задним ходом, протащив повисшего на двери инспектора ДПС несколько десятков метров. Сотруднику удалось заглушить двигатель", - рассказали в управлении.
На нарушителя составили пять административных материалов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
"Суд назначил ему 11 суток административного ареста за неуплату штрафа. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ведется расследование", - отметили в УМВД.
 
Заголовок открываемого материала