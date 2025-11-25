https://1prime.ru/20251125/voditel-864901532.html
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля - 25.11.2025, ПРАЙМ
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля
Полицейские в городе Стрежевом на севере Томской области задержали 33-летнего водителя без прав, который при задержании протащил инспектора ДПС на двери своего... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:20+0300
2025-11-25T06:20+0300
2025-11-25T06:20+0300
общество
бизнес
россия
рф
умвд
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864901532.jpg?1764040802
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Полицейские в городе Стрежевом на севере Томской области задержали 33-летнего водителя без прав, который при задержании протащил инспектора ДПС на двери своего автомобиля, сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, инспекторы дорожно-патрульной службы ночью заметили автомобиль ВАЗ-21122 под управлением 33-летнего местного жителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за вождение без прав. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе погони врезался в ограждение.
"При попытке задержания водитель начал движение задним ходом, протащив повисшего на двери инспектора ДПС несколько десятков метров. Сотруднику удалось заглушить двигатель", - рассказали в управлении.
На нарушителя составили пять административных материалов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
"Суд назначил ему 11 суток административного ареста за неуплату штрафа. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ведется расследование", - отметили в УМВД.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , бизнес, россия, рф, умвд
Общество , Бизнес, РОССИЯ, РФ, УМВД
В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля
В Томской области задержали водителя, протащившего инспектора ДПС на двери автомобиля
НОВОСИБИРСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Полицейские в городе Стрежевом на севере Томской области задержали 33-летнего водителя без прав, который при задержании протащил инспектора ДПС на двери своего автомобиля, сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, инспекторы дорожно-патрульной службы ночью заметили автомобиль ВАЗ-21122 под управлением 33-летнего местного жителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за вождение без прав. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе погони врезался в ограждение.
"При попытке задержания водитель начал движение задним ходом, протащив повисшего на двери инспектора ДПС несколько десятков метров. Сотруднику удалось заглушить двигатель", - рассказали в управлении.
На нарушителя составили пять административных материалов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти).
"Суд назначил ему 11 суток административного ареста за неуплату штрафа. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ведется расследование", - отметили в УМВД.