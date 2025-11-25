https://1prime.ru/20251125/voditel-864901532.html

В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля

25.11.2025

В Томской области водитель протащил инспектора ДПС на двери автомобиля

НОВОСИБИРСК, 25 ноя – ПРАЙМ. Полицейские в городе Стрежевом на севере Томской области задержали 33-летнего водителя без прав, который при задержании протащил инспектора ДПС на двери своего автомобиля, сообщает УМВД по региону. По данным полиции, инспекторы дорожно-патрульной службы ночью заметили автомобиль ВАЗ-21122 под управлением 33-летнего местного жителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за вождение без прав. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе погони врезался в ограждение. "При попытке задержания водитель начал движение задним ходом, протащив повисшего на двери инспектора ДПС несколько десятков метров. Сотруднику удалось заглушить двигатель", - рассказали в управлении. На нарушителя составили пять административных материалов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). "Суд назначил ему 11 суток административного ареста за неуплату штрафа. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ведется расследование", - отметили в УМВД.

