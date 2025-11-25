https://1prime.ru/20251125/vs-864913063.html

Верховный Суд предложил ИП платить госпошлину в суде как обычным гражданам

экономика

россия

верховный суд

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели при обращении в суды должны платить такую же госпошлину, как и обычные граждане, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. "При обращении в суд индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность и не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном для физических лиц", - сказано в проекте. Там отмечается, что государственная пошлина взимается за рассмотрение поданных в суд исковых заявлений в порядке гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Сегодня в ходе пленума решено направить проект в редакционную комиссию на доработку, передает корреспондент РИА Новости.

россия, верховный суд