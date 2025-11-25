Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Верховный Суд предложил ИП платить госпошлину в суде как обычным гражданам - 25.11.2025
Верховный Суд предложил ИП платить госпошлину в суде как обычным гражданам
Верховный Суд предложил ИП платить госпошлину в суде как обычным гражданам - 25.11.2025, ПРАЙМ
Верховный Суд предложил ИП платить госпошлину в суде как обычным гражданам
Индивидуальные предприниматели при обращении в суды должны платить такую же госпошлину, как и обычные граждане, сказано в проекте постановления пленума... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T11:22+0300
2025-11-25T11:22+0300
экономика
россия
верховный суд
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_0:173:3027:1876_1920x0_80_0_0_7048b399860ac0f1b14c4a77d6698b10.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели при обращении в суды должны платить такую же госпошлину, как и обычные граждане, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ. "При обращении в суд индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность и не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном для физических лиц", - сказано в проекте. Там отмечается, что государственная пошлина взимается за рассмотрение поданных в суд исковых заявлений в порядке гражданского, арбитражного и административного судопроизводства. Сегодня в ходе пленума решено направить проект в редакционную комиссию на доработку, передает корреспондент РИА Новости.
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/19/861213645_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_a84a8cbb7c1682f9baf0b073b5c1d432.jpg
1920
1920
true
россия, верховный суд
Экономика, РОССИЯ, Верховный суд
11:22 25.11.2025
 
Верховный Суд предложил ИП платить госпошлину в суде как обычным гражданам

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Статуя Фемиды
Статуя Фемиды. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Индивидуальные предприниматели при обращении в суды должны платить такую же госпошлину, как и обычные граждане, сказано в проекте постановления пленума Верховного суда РФ.
"При обращении в суд индивидуального предпринимателя, главы крестьянского (фермерского) хозяйства, а также гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность и не зарегистрированного в качестве индивидуального предпринимателя, государственная пошлина уплачивается в размере, установленном для физических лиц", - сказано в проекте.
Там отмечается, что государственная пошлина взимается за рассмотрение поданных в суд исковых заявлений в порядке гражданского, арбитражного и административного судопроизводства.
Сегодня в ходе пленума решено направить проект в редакционную комиссию на доработку, передает корреспондент РИА Новости.
Экономика РОССИЯ Верховный суд
 
 
