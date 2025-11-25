https://1prime.ru/20251125/vsu-864937326.html

Западные СМИ сообщили о позиции Киева по сокращению ВСУ

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Киевский режим согласился ограничить численность своих вооруженных сил до 800 тысяч человек, сообщает Financial Times, ссылаясь на источники, близкие к офису Владимира Зеленского."Киев согласился ограничить численность своей армии 800 тысячами человек", — говорится в материале. Согласно сведениям издания, Киев планирует обсудить вопросы, связанные с территориями и гарантиями безопасности, в ходе переговоров между Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Ранее отмечалось, что в предложенном США плане предусматривалось сокращение численности ВСУ до 600 тысяч человек. Американская администрация ранее заявила о разработке плана по урегулированию ситуации в Украине, но пока не готова обсуждать подробности, поскольку работа над планом продолжается. В Кремле отметили, что Россия открыта для диалога и ориентирована на обсуждения в Анкоридже. Президент России Владимир Путин, выступая 21 ноября на заседании Совета безопасности, отметил, что американский план может стать основой для окончательного урегулирования конфликта, но пока конкретного обсуждения с Россией не было. По его мнению, это связано с тем, что США не удается достигнуть согласия с Киевом, так как Украина и ее европейские союзники всё еще питают иллюзии и надеются на "стратегическое поражение" России на поле боя. Путин подчеркнул, что этому способствует отсутствие объективной информации о реальном положении дел на фронте. Российский лидер заявил, что если Киев отвергает предложения США, то и Украина, и ее европейские союзники должны осознавать, что события, подобные тем, что происходили в Купянске, будут повторяться на других значимых участках фронта. Путин добавил, что такой сценарий в целом устраивает Россию, так как приближает достижение целей специальной военной операции вооруженным путем, однако Россия по-прежнему готова к мирным переговорам, что требует тщательной проработки всех деталей предлагаемого плана.

