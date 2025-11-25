Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Вучич попросил у США 50 дней, чтобы продать российскую долю NIS - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251125/vuchich--864924732.html
Вучич попросил у США 50 дней, чтобы продать российскую долю NIS
Вучич попросил у США 50 дней, чтобы продать российскую долю NIS - 25.11.2025, ПРАЙМ
Вучич попросил у США 50 дней, чтобы продать российскую долю NIS
Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T15:16+0300
2025-11-25T15:33+0300
энергетика
россия
мировая экономика
сербия
сша
александр вучич
nis
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_0:0:3262:1836_1920x0_80_0_0_bc4ccd2cd92943c728f7bb0859a20ff6.jpg
БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".В обращении к гражданам во вторник президент Сербии сообщил, что на последнем заседании правительства обсуждалась национализация NIS, санкции против которой вступили в силу 6 октября, но члены кабмина единогласно подержали его предложение."Кабмин принял мое предложение, чтобы мы дали еще 50 дней… чтобы был найден новый инвестор, то есть покупатель NIS... После этого срока у нас не будет никаких возможностей, страна пропадет… если не будет заключен договор-купли продажи, у нас нет выбора. Но мы и тогда не станем национализировать сразу, но введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям", - сказал Вучич.Он снова посетовал, что властям Сербии не было предложено право первоочередной покупки компании, и напомнил, что официальный Белград во всем поддерживал российских собственников с момента продажи компании в 2008 году и сохранил налог на добычу полезных ископаемых в Сербии одним из самых низких (НДПИ, 3%)."Мы не хотели портить политические отношения. В этом году три раза менялись собственники NIS. С учетом санкций мы понимаем российскую сторону, они хотели приспособить деятельность к американским санкциям и продолжить работу. Это так называемое перебрасывание санкций с одной на другую дочерние фирмы. Каждый раз у нас было право первоочередной покупки – в феврале 2025 года, в мае 2025 года и в сентябре 2025 года, и в 2022 году, когда ЕС ввел санкции. Четыре раза у нас было право первостепенной покупки и ни разу мы этого не сделали – пустили россиян продавать россиянам, желая показать уважение к российской стороне, честное отношение, потому что не считаем санкции справедливыми", - указал сербский лидер.Он подчеркнул, что власти Сербии сделали все, чтобы помочь российскому инвестору оставить его здесь и не создать ему ни одной проблемы."Каждое письмо, направленное Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC), вместе с NIS подписали и мы, все, что россияне написали, подписали и мы. Они не спрашивали нас много, что написать, но мы каждое подписали. Даже то, что они писали со своими партнерами, нашими друзьями, мы подписали, включая последнее письмо. Но OFAC этого недостаточно. Они потребовали дополнительные гарантии от государства Сербии, я их предоставил в особом письме, которое написал и отправил на несколько адресов в США", - отметил президент Сербии.Президент Сербии сообщил 21 ноября, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.
https://1prime.ru/20251125/vuchich-864920911.html
https://1prime.ru/20251122/vuchich-864825384.html
сербия
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83489/28/834892817_531:0:3262:2048_1920x0_80_0_0_5d8559ad95c98c4c4ce84e4ccefb99c2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, мировая экономика, сербия, сша, александр вучич, nis
Энергетика, РОССИЯ, Мировая экономика, СЕРБИЯ, США, Александр Вучич, NIS
15:16 25.11.2025 (обновлено: 15:33 25.11.2025)
 
Вучич попросил у США 50 дней, чтобы продать российскую долю NIS

Вучич попросил США дать 50 дней, чтобы найти покупателя российской доли NIS

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".
В обращении к гражданам во вторник президент Сербии сообщил, что на последнем заседании правительства обсуждалась национализация NIS, санкции против которой вступили в силу 6 октября, но члены кабмина единогласно подержали его предложение.
Президент Сербии Александр Вучич
Вучич предупредил о последствиях остановки "Нефтяной индустрии Сербии"
13:46
"Кабмин принял мое предложение, чтобы мы дали еще 50 дней… чтобы был найден новый инвестор, то есть покупатель NIS... После этого срока у нас не будет никаких возможностей, страна пропадет… если не будет заключен договор-купли продажи, у нас нет выбора. Но мы и тогда не станем национализировать сразу, но введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям", - сказал Вучич.
Он снова посетовал, что властям Сербии не было предложено право первоочередной покупки компании, и напомнил, что официальный Белград во всем поддерживал российских собственников с момента продажи компании в 2008 году и сохранил налог на добычу полезных ископаемых в Сербии одним из самых низких (НДПИ, 3%).
"Мы не хотели портить политические отношения. В этом году три раза менялись собственники NIS. С учетом санкций мы понимаем российскую сторону, они хотели приспособить деятельность к американским санкциям и продолжить работу. Это так называемое перебрасывание санкций с одной на другую дочерние фирмы. Каждый раз у нас было право первоочередной покупки – в феврале 2025 года, в мае 2025 года и в сентябре 2025 года, и в 2022 году, когда ЕС ввел санкции. Четыре раза у нас было право первостепенной покупки и ни разу мы этого не сделали – пустили россиян продавать россиянам, желая показать уважение к российской стороне, честное отношение, потому что не считаем санкции справедливыми", - указал сербский лидер.
Он подчеркнул, что власти Сербии сделали все, чтобы помочь российскому инвестору оставить его здесь и не создать ему ни одной проблемы.
"Каждое письмо, направленное Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC), вместе с NIS подписали и мы, все, что россияне написали, подписали и мы. Они не спрашивали нас много, что написать, но мы каждое подписали. Даже то, что они писали со своими партнерами, нашими друзьями, мы подписали, включая последнее письмо. Но OFAC этого недостаточно. Они потребовали дополнительные гарантии от государства Сербии, я их предоставил в особом письме, которое написал и отправил на несколько адресов в США", - отметил президент Сербии.
Президент Сербии сообщил 21 ноября, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.
Президент Сербии Александр Вучич - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
Вучич посетовал, что у Сербии нет права первоочередной покупки NIS
22 ноября, 17:54
 
ЭнергетикаРОССИЯМировая экономикаСЕРБИЯСШААлександр ВучичNIS
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала