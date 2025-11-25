Вучич попросил у США 50 дней, чтобы продать российскую долю NIS

https://1prime.ru/20251125/vuchich--864924732.html

БЕЛГРАД, 25 ноя – ПРАЙМ. Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что правительство приняло его план предложить США дать российским собственникам "Нефтяной индустрии Сербии" срок в 50 дней, чтобы найти покупателя контрольного пакета "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) под санкциями США, если сделка не состоится в этот срок, государство сначала возьмет на себя управление компанией, а затем выплатит российской стороне "максимальную цену".В обращении к гражданам во вторник президент Сербии сообщил, что на последнем заседании правительства обсуждалась национализация NIS, санкции против которой вступили в силу 6 октября, но члены кабмина единогласно подержали его предложение."Кабмин принял мое предложение, чтобы мы дали еще 50 дней… чтобы был найден новый инвестор, то есть покупатель NIS... После этого срока у нас не будет никаких возможностей, страна пропадет… если не будет заключен договор-купли продажи, у нас нет выбора. Но мы и тогда не станем национализировать сразу, но введем свою администрацию и предложим наивысшую возможную цену и заплатим ее российским друзьям", - сказал Вучич.Он снова посетовал, что властям Сербии не было предложено право первоочередной покупки компании, и напомнил, что официальный Белград во всем поддерживал российских собственников с момента продажи компании в 2008 году и сохранил налог на добычу полезных ископаемых в Сербии одним из самых низких (НДПИ, 3%)."Мы не хотели портить политические отношения. В этом году три раза менялись собственники NIS. С учетом санкций мы понимаем российскую сторону, они хотели приспособить деятельность к американским санкциям и продолжить работу. Это так называемое перебрасывание санкций с одной на другую дочерние фирмы. Каждый раз у нас было право первоочередной покупки – в феврале 2025 года, в мае 2025 года и в сентябре 2025 года, и в 2022 году, когда ЕС ввел санкции. Четыре раза у нас было право первостепенной покупки и ни разу мы этого не сделали – пустили россиян продавать россиянам, желая показать уважение к российской стороне, честное отношение, потому что не считаем санкции справедливыми", - указал сербский лидер.Он подчеркнул, что власти Сербии сделали все, чтобы помочь российскому инвестору оставить его здесь и не создать ему ни одной проблемы."Каждое письмо, направленное Управлению по контролю за иностранными активами США (OFAC), вместе с NIS подписали и мы, все, что россияне написали, подписали и мы. Они не спрашивали нас много, что написать, но мы каждое подписали. Даже то, что они писали со своими партнерами, нашими друзьями, мы подписали, включая последнее письмо. Но OFAC этого недостаточно. Они потребовали дополнительные гарантии от государства Сербии, я их предоставил в особом письме, которое написал и отправил на несколько адресов в США", - отметил президент Сербии.Президент Сербии сообщил 21 ноября, что сделает минфину США предложение по вопросу санкций против NIS, которое американская сторона примет в интересах его страны и компании. Днем ранее он отметил, что нынешние власти Сербии не участвовали в продаже NIS российской стороне тогдашним руководством в 2008 году, но прилагают все усилия, чтобы санкции США против компании не отразились на гражданах.

