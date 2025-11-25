https://1prime.ru/20251125/wildberries--864926834.html

В Wildberries объяснили, почему банкам не выгоден кешбэк за маркетплейсы

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Основательница Wildberries Татьяна Ким в открытом письме Банку России, правительству и Федеральному собранию заявила, что не видит у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах, поскольку им это невыгодно. "Мы не видим у большинства банков желания инвестировать в кешбэк за покупки на маркетплейсах. Почему? Потому что им это невыгодно и у них нет никаких экономических стимулов для этого. Ведь, по сути, они будут инвестировать в рост оборотов нашей платформы. А у многих банков есть свои собственные экосистемные маркетплейсы и онлайн-магазины", - говорится в письме, опубликованном в газете "Коммерсант". По словам Ким, у банков есть возможность предоставлять на своих площадках скидки, аналогичные скидкам маркетплейсов при оплате товаров картами аффилированных банков. При этом, как говорится в письме, чистая прибыль пяти банков, которые выступили с критикой скидок маркетплейсов, по итогам девяти месяцев 2025 года более чем в 24 раза превысила совокупную прибыль e-commerce банкинга – таким образом, "их пространство для финансового маневра в части субсидирования скидок значительно шире возможностей маркетплейсов". Ким подчеркивает, что банки маркетплейсов легально работают на высококонкурентном банковском рынке, создавая новые продукты для покупателей и продавцов. Финтех-сервисы цифровых платформ являются неотъемлемой частью бизнеса, и их ограничение приведет к торможению целой отрасли российской экономики и "радикальному ухудшению конкурентной среды". "Я обращаюсь к Банку России, правительству России и Федеральному собранию РФ с просьбой дать пространство для конструктивного диалога между гигантами банковского сектора и молодой отраслью российской экономики — цифровыми платформами — во имя сохранения конкуренции, стимулирования потребительского спроса и развития экономики нашей страны", - пишет Ким. Ранее в ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава Центробанка Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылалась на письмо, в котором глава регулятора также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития в свою очередь сообщили РИА Новости, что письмо Набиуллиной получено, документ прорабатывается. В октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к маркетплейсам для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора средства платежа.

