https://1prime.ru/20251125/yuan--864911129.html

Юань открыл торги вторника ростом

Юань открыл торги вторника ростом - 25.11.2025, ПРАЙМ

Юань открыл торги вторника ростом

Курс китайской валюты в начале торгов вторника повышается до 11,04 рубля, следует из данных Московской биржи. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T10:05+0300

2025-11-25T10:05+0300

2025-11-25T10:07+0300

экономика

рынок

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0a/855624808_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ec81a809345c51f150c7ba32932db5ad.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника повышается до 11,04 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 3 копейки, до 11,04 рубля.

https://1prime.ru/20251124/kurs-864886648.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок