Юань открыл торги вторника ростом
25.11.2025
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты в начале торгов вторника повышается до 11,04 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 3 копейки, до 11,04 рубля.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.03 мск повышался на 3 копейки, до 11,04 рубля.
