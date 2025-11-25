Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Юань на Мосбирже растет, оттолкнувшись от уровня 11 рублей - 25.11.2025
Юань на Мосбирже растет, оттолкнувшись от уровня 11 рублей
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник ощутимо повышается после четырех сессий падения подряд, курс остается и закрепляется выше ключевой отметки 11 рублей за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 16.17 мск рос на 13 копеек (+1,1%), до 11,14 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,01-11,17 рубля. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,28 рубля. Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,117 против 7,086 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%. На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,88 рубля. РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ Юань на Мосбирже во вторник ощутимо растет после четырех дней падения в сумме на 37 копеек к минимумам с конца октября в районе 11 рублей. "Импульсом для коррекции рубля вниз могли стать упавшие цены на нефть, реагирующие на позитивные геополитические ожидания по Украине", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал". Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,25% на предыдущих торгах. Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.14 мск падала на 1,3%, до 61,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 100 пунктов. ПРОГНОЗЫ Среди причин возможного ослабления рубля в среднесрочной перспективе можно выделить вероятное снижение цен на нефть, считает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции". "Стоимость Brent в 2026 году может достичь 55 долларов за баррель из-за избытка на рынке. В 2026 году объемы продаж валюты могут снизиться вдвое, что само по себе может ослабить рубль примерно на 6%. Ожидаемый рост индекса доллара на форексе до 107 пунктов может добавить к его курсу против рубля еще 3,5%", - говорит он. До конца ноября динамика рубля будет зависеть от развития геополитической повестки и предналоговых потоков, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал". "При сохранении позитивных сигналов в новостной ленте он может получить дополнительную поддержку на этой неделе, однако структурные факторы - санкции против крупнейших нефтяных компаний и низкие цены на сырье - продолжат сдерживать укрепление рубля в прежних курсовых диапазонах", - добавляет он.
16:25 25.11.2025
 
Юань на Мосбирже растет, оттолкнувшись от уровня 11 рублей

Китайский юань
Китайский юань. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Курс китайской валюты к рублю во вторник ощутимо повышается после четырех сессий падения подряд, курс остается и закрепляется выше ключевой отметки 11 рублей за юань, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 16.17 мск рос на 13 копеек (+1,1%), до 11,14 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 11,01-11,17 рубля.
Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю (USDRUBF). Он сейчас стоит 79,28 рубля.
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,117 против 7,086 на форексе, то есть доллар на российском рынке торгуется с премией в 0,4%.
На внебиржевом рынке доллар котируется по 78,88 рубля.
РУБЛЬ КОРРЕКТИРУЕТСЯ ВНИЗ
Юань на Мосбирже во вторник ощутимо растет после четырех дней падения в сумме на 37 копеек к минимумам с конца октября в районе 11 рублей.
"Импульсом для коррекции рубля вниз могли стать упавшие цены на нефть, реагирующие на позитивные геополитические ожидания по Украине", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал".
Юаневая ставка денежного рынка при этом составляет +0,18% годовых по индикатору RUSFARCNY на Мосбирже против +0,25% на предыдущих торгах.
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 16.14 мск падала на 1,3%, до 61,9 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 100 пунктов.
ПРОГНОЗЫ
Среди причин возможного ослабления рубля в среднесрочной перспективе можно выделить вероятное снижение цен на нефть, считает Алексей Михеев из "ВТБ Мои Инвестиции".
"Стоимость Brent в 2026 году может достичь 55 долларов за баррель из-за избытка на рынке. В 2026 году объемы продаж валюты могут снизиться вдвое, что само по себе может ослабить рубль примерно на 6%. Ожидаемый рост индекса доллара на форексе до 107 пунктов может добавить к его курсу против рубля еще 3,5%", - говорит он.
До конца ноября динамика рубля будет зависеть от развития геополитической повестки и предналоговых потоков, считает Силаев из УК "Альфа-Капитал".
"При сохранении позитивных сигналов в новостной ленте он может получить дополнительную поддержку на этой неделе, однако структурные факторы - санкции против крупнейших нефтяных компаний и низкие цены на сырье - продолжат сдерживать укрепление рубля в прежних курсовых диапазонах", - добавляет он.
Индекс Мосбиржи перешел к росту
