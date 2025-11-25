https://1prime.ru/20251125/zapad-864903234.html

Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность

Добавлены подробности после второго абзаца. МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запад, лишенный доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе КНР, может утратить технологическую и экономическую субъектность, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. В этом контексте Сечин процитировал китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы: "Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением". Он добавил, что, в то же время, синтез российских ресурсов и китайской технологической платформы надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления.

