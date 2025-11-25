https://1prime.ru/20251125/zapad-864903234.html
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность - 25.11.2025, ПРАЙМ
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность
Добавлены подробности после второго абзаца. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:47+0300
2025-11-25T06:47+0300
2025-11-25T06:47+0300
экономика
россия
технологии
китай
запад
кнр
игорь сечин
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864903234.jpg?1764042450
Добавлены подробности после второго абзаца.
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запад, лишенный доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе КНР, может утратить технологическую и экономическую субъектность, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
В этом контексте Сечин процитировал китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы: "Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением".
Он добавил, что, в то же время, синтез российских ресурсов и китайской технологической платформы надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления.
китай
запад
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, технологии, китай, запад, кнр, игорь сечин, роснефть
Экономика, РОССИЯ, Технологии, КИТАЙ, ЗАПАД, КНР, Игорь Сечин, Роснефть
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность
Глава "Роснефти" Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность
Добавлены подробности после второго абзаца.
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запад, лишенный доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе КНР, может утратить технологическую и экономическую субъектность, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
В этом контексте Сечин процитировал китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы: "Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением".
Он добавил, что, в то же время, синтез российских ресурсов и китайской технологической платформы надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления.