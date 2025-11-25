Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/zapad-864903234.html
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность - 25.11.2025, ПРАЙМ
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность
Добавлены подробности после второго абзаца. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:47+0300
2025-11-25T06:47+0300
экономика
россия
технологии
китай
запад
кнр
игорь сечин
роснефть
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864903234.jpg?1764042450
Добавлены подробности после второго абзаца. МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запад, лишенный доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе КНР, может утратить технологическую и экономическую субъектность, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин. "Лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме. В этом контексте Сечин процитировал китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы: "Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением". Он добавил, что, в то же время, синтез российских ресурсов и китайской технологической платформы надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления.
китай
запад
кнр
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, технологии, китай, запад, кнр, игорь сечин, роснефть
Экономика, РОССИЯ, Технологии, КИТАЙ, ЗАПАД, КНР, Игорь Сечин, Роснефть
06:47 25.11.2025
 
Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность

Глава "Роснефти" Сечин: Запад может утратить экономическую субъектность

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Добавлены подробности после второго абзаца.
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Запад, лишенный доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе КНР, может утратить технологическую и экономическую субъектность, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Лишенные доступа к конкурентной ресурсной базе России и компонентной базе Китая, наши западные оппоненты могут утратить технологическую и экономическую субъектность, что создаст предпосылки для реализации рисков цивилизационных переделов", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
В этом контексте Сечин процитировал китайского стратега и мыслителя Сунь Цзы: "Тактика без стратегии – это просто суета перед поражением".
Он добавил, что, в то же время, синтез российских ресурсов и китайской технологической платформы надежно обеспечивает стабильное развитие экономик двух стран с учетом приоритетов внутреннего потребления.
 
ЭкономикаРОССИЯТехнологииКИТАЙЗАПАДКНРИгорь СечинРоснефть
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала