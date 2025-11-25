Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Украине рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864902147.html
На Украине рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа
На Украине рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа - 25.11.2025, ПРАЙМ
На Украине рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа
Президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, вызвало обеспокоенность у Владимира Зеленского. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T06:31+0300
2025-11-25T06:31+0300
украина
киев
сша
дональд трамп
владимир зеленский
олег соскин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_0:91:1974:1201_1920x0_80_0_0_a5d976e3ad20e8c8d90d85c5febdaf49.jpg
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, вызвало обеспокоенность у Владимира Зеленского."Почему началась такая истерия на Украине? Потому что он начинает жать на тех, кто управляет Зеленским, кто ему дает, так сказать, возможность играть эту роль", — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала. Политолог считает, что, используя термин "руководство", Трамп дает понять Зеленскому, что осведомлен о внутренних механизмах власти в Киеве. По мнению эксперта, предложив Зеленскому продолжать борьбу "до разрыва его маленького сердца", Трамп четко указал на его роль в процессе урегулирования конфликта на Украине. "Оно (Заявление Трампа. — Прим. Ред.) звучит, что, вот, есть маленький Зеленский какой-то, который думает, что он, будучи великим гигантом, может бороться на уровне мегасистем", — иронично добавил Соскин. В субботу Трамп предложил главе киевского режима бороться до разрыва его "маленького сердца", если тот не согласен с предложением Америки по урегулированию. Позже в своей социальной сети TRUTH Social Трамп назвал нынешние власти Украины неблагодарными, подчеркнув слово "руководство" в кавычках. Он не уточнил, что именно имел в виду — усилия по урегулированию конфликта или поддержку Киева.На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Европейские "поправки" к американской инициативеНакануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
украина
киев
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859682281_127:0:1848:1291_1920x0_80_0_0_96358ab51ff1208ec3846f524ab09fe4.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, киев, сша, дональд трамп, владимир зеленский, олег соскин
УКРАИНА, Киев, США, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Олег Соскин
06:31 25.11.2025
 
На Украине рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа

Соскин: Трамп напугал Зеленского критикой в адрес украинских властей

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкДональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне. Архивное фото
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, вызвало обеспокоенность у Владимира Зеленского.
"Почему началась такая истерия на Украине? Потому что он начинает жать на тех, кто управляет Зеленским, кто ему дает, так сказать, возможность играть эту роль", — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала.
Политолог считает, что, используя термин "руководство", Трамп дает понять Зеленскому, что осведомлен о внутренних механизмах власти в Киеве.
По мнению эксперта, предложив Зеленскому продолжать борьбу "до разрыва его маленького сердца", Трамп четко указал на его роль в процессе урегулирования конфликта на Украине.
"Оно (Заявление Трампа. — Прим. Ред.) звучит, что, вот, есть маленький Зеленский какой-то, который думает, что он, будучи великим гигантом, может бороться на уровне мегасистем", — иронично добавил Соскин.
В субботу Трамп предложил главе киевского режима бороться до разрыва его "маленького сердца", если тот не согласен с предложением Америки по урегулированию.
Позже в своей социальной сети TRUTH Social Трамп назвал нынешние власти Украины неблагодарными, подчеркнув слово "руководство" в кавычках. Он не уточнил, что именно имел в виду — усилия по урегулированию конфликта или поддержку Киева.
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

Европейские "поправки" к американской инициативе

Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
 
УКРАИНАКиевСШАДональд ТрампВладимир ЗеленскийОлег Соскин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала