На Украине рассказали, что произошло с Зеленским после заявления Трампа

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп сделал заявление, которое, по мнению бывшего помощника Леонида Кучмы Олега Соскина, вызвало обеспокоенность у Владимира Зеленского."Почему началась такая истерия на Украине? Потому что он начинает жать на тех, кто управляет Зеленским, кто ему дает, так сказать, возможность играть эту роль", — отметил Соскин в эфире своего YouTube-канала. Политолог считает, что, используя термин "руководство", Трамп дает понять Зеленскому, что осведомлен о внутренних механизмах власти в Киеве. По мнению эксперта, предложив Зеленскому продолжать борьбу "до разрыва его маленького сердца", Трамп четко указал на его роль в процессе урегулирования конфликта на Украине. "Оно (Заявление Трампа. — Прим. Ред.) звучит, что, вот, есть маленький Зеленский какой-то, который думает, что он, будучи великим гигантом, может бороться на уровне мегасистем", — иронично добавил Соскин. В субботу Трамп предложил главе киевского режима бороться до разрыва его "маленького сердца", если тот не согласен с предложением Америки по урегулированию. Позже в своей социальной сети TRUTH Social Трамп назвал нынешние власти Украины неблагодарными, подчеркнув слово "руководство" в кавычках. Он не уточнил, что именно имел в виду — усилия по урегулированию конфликта или поддержку Киева.На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Европейские "поправки" к американской инициативеНакануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.

