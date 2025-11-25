На Западе заметили жуткую деталь во внешнем виде Зеленского
NZZ: Зеленский выглядел заметно постаревшим в видеообращении по поводу плана США
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В своем недавнем видеообращении, посвященном мирному плану, предложенному Соединенными Штатами, Владимир Зеленский выглядел значительно постаревшим, отметила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung.
"Почти четыре года спустя (После начала СВО. — Прим. Ред.), в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение", — сообщается в статье.
В этом выступлении глава киевского режима указал на пожаловался на сложную обстановку в стране в свете американского плана урегулирования и сложный выбор между сохранением чести и потерей важного партнера.
По данным издания, Зеленский сейчас сталкивается с невероятным давлением, более значительным, чем ранее, которое связано с неудачами на фронте, коррупционными скандалами и уменьшением помощи со стороны Вашингтона.
На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
Европейские "поправки" к американской инициативе
Накануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.