https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864905058.html

На Западе заметили жуткую деталь во внешнем виде Зеленского

На Западе заметили жуткую деталь во внешнем виде Зеленского - 25.11.2025, ПРАЙМ

На Западе заметили жуткую деталь во внешнем виде Зеленского

В своем недавнем видеообращении, посвященном мирному плану, предложенному Соединенными Штатами, Владимир Зеленский выглядел значительно постаревшим, отметила... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T07:31+0300

2025-11-25T07:31+0300

2025-11-25T07:31+0300

украина

сша

владимир зеленский

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854969641_0:36:3071:1763_1920x0_80_0_0_0ee6a6ecc4b0e1e5f0eb2859b4a4da65.jpg

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. В своем недавнем видеообращении, посвященном мирному плану, предложенному Соединенными Штатами, Владимир Зеленский выглядел значительно постаревшим, отметила швейцарская газета Neue Zurcher Zeitung. "Почти четыре года спустя (После начала СВО. — Прим. Ред.), в конце прошлой недели, заметно постаревший и задумчивый Зеленский записал еще одно видеообращение", — сообщается в статье. В этом выступлении глава киевского режима указал на пожаловался на сложную обстановку в стране в свете американского плана урегулирования и сложный выбор между сохранением чести и потерей важного партнера. По данным издания, Зеленский сейчас сталкивается с невероятным давлением, более значительным, чем ранее, которое связано с неудачами на фронте, коррупционными скандалами и уменьшением помощи со стороны Вашингтона. На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Европейские "поправки" к американской инициативеНакануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.

украина

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, сша, владимир зеленский, ес