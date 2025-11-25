https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864905319.html

В США забили тревогу из-за состояния Зеленского

В США забили тревогу из-за состояния Зеленского - 25.11.2025, ПРАЙМ

В США забили тревогу из-за состояния Зеленского

Владимир Зеленский находится в агонии из-за предложенной США инициативы по мирному урегулированию на Украине, отметил в ходе эфира на YouTube-канале Judging... | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T07:41+0300

2025-11-25T07:41+0300

2025-11-25T07:41+0300

сша

украина

донбасс

владимир зеленский

джеффри сакс

всу

https://cdnn.1prime.ru/img/84131/53/841315321_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_af26f6900815a359c37aa6380cfff4c3.jpg

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. Владимир Зеленский находится в агонии из-за предложенной США инициативы по мирному урегулированию на Украине, отметил в ходе эфира на YouTube-канале Judging Freedom профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс. "В той агонии, в которой он (Зеленский. — Прим. Ред.) находится, нет ничего, чем можно было бы восхищаться", — прокомментировал эксперт, говоря о видеообращении украинского лидера касательно плана США для разрешения конфликта. По мнению эксперта, истинная сущность Зеленского проявилась, когда он проявил беспокойство в первую очередь из-за прекращения поддержки от США, а не погибших военнослужащих. Ранее Зеленский высказался перед гражданами Украины о тяжелой ситуации в стране в связи с американским планом и перспективе выбора между утратой достоинства или важного партнера. Как писала газета NZZ, он находится под огромным давлением, более значительным, чем когда-либо ранее, вызванным неудачами на фронте, коррупционными скандалами и уменьшением помощи от США. На минувшей неделе администрация США заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.Европейские "поправки" к американской инициативеНакануне в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, Соединенных Штатов и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.По одним данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.

сша

украина

донбасс

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, донбасс, владимир зеленский, джеффри сакс, всу