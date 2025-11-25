https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864924237.html
Зеленский закатил истерику после российских ударов
россия
общество
украина
киев
вашингтон
владимир зеленский
минобороны рф
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. После российских авианалетов Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом продолжать оказывать поддержку Украине."Нельзя делать никаких пауз в помощи", — написал он в своем Telegram-канале.Во вторник Министерство обороны России сообщило, что российские вооруженные силы ответили на террористические нападения Киева, направленные на гражданские объекты в России, проведя массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.Недавно газета The Washington Post, ссылаясь на источники, написала, что Соединенные Штаты намерены прекратить военную поддержку Украины, если та отклонит мирный план, продвигаемый Вашингтоном.
