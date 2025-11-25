Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Зеленский закатил истерику после российских ударов - 25.11.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20251125/zelenskiy-864924237.html
Зеленский закатил истерику после российских ударов
Зеленский закатил истерику после российских ударов - 25.11.2025, ПРАЙМ
Зеленский закатил истерику после российских ударов
После российских авианалетов Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом продолжать оказывать поддержку Украине. | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T15:01+0300
2025-11-25T15:01+0300
россия
общество
украина
киев
вашингтон
владимир зеленский
минобороны рф
МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. После российских авианалетов Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом продолжать оказывать поддержку Украине."Нельзя делать никаких пауз в помощи", — написал он в своем Telegram-канале.Во вторник Министерство обороны России сообщило, что российские вооруженные силы ответили на террористические нападения Киева, направленные на гражданские объекты в России, проведя массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.Недавно газета The Washington Post, ссылаясь на источники, написала, что Соединенные Штаты намерены прекратить военную поддержку Украины, если та отклонит мирный план, продвигаемый Вашингтоном.
украина
киев
вашингтон
россия, общество , украина, киев, вашингтон, владимир зеленский, минобороны рф
РОССИЯ, Общество , УКРАИНА, Киев, ВАШИНГТОН, Владимир Зеленский, Минобороны РФ
15:01 25.11.2025
 
Зеленский закатил истерику после российских ударов

Зеленский призвал Запад не прекращать поддержку Украины после ударов РФ

МОСКВА, 25 ноя — ПРАЙМ. После российских авианалетов Владимир Зеленский обратился к западным странам с призывом продолжать оказывать поддержку Украине.
"Нельзя делать никаких пауз в помощи", — написал он в своем Telegram-канале.
"В зоне досягаемости". Макрон устроил истерику из-за России
12:13
Во вторник Министерство обороны России сообщило, что российские вооруженные силы ответили на террористические нападения Киева, направленные на гражданские объекты в России, проведя массированный удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины.
Недавно газета The Washington Post, ссылаясь на источники, написала, что Соединенные Штаты намерены прекратить военную поддержку Украины, если та отклонит мирный план, продвигаемый Вашингтоном.
Макрон сделал громкое заявление об отправке вооруженных сил на Украину
11:27
 
РОССИЯ Общество УКРАИНА Киев ВАШИНГТОН Владимир Зеленский Минобороны РФ
 
 
