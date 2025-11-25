Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экономист предупредил о рисках из-за "бабушкиных схем" с жильем - 25.11.2025
Экономист предупредил о рисках из-за "бабушкиных схем" с жильем
Экономист предупредил о рисках из-за "бабушкиных схем" с жильем - 25.11.2025, ПРАЙМ
Экономист предупредил о рисках из-за "бабушкиных схем" с жильем
Мошенничество при сделках с недвижимостью должно привлечь пристальное внимание законодателей. И дело не только в "бабушкиных схемах", рассказал агентству... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T02:02+0300
2025-11-25T02:02+0300
02:02 25.11.2025
 
Экономист предупредил о рисках из-за "бабушкиных схем" с жильем

Экономист Кричевский: "бабушкины схемы" с жильем должны быть вне закона

МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Мошенничество при сделках с недвижимостью должно привлечь пристальное внимание законодателей. И дело не только в "бабушкиных схемах", рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей Кричевский
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 22.11.2025
В ГД внесут законопроект о борьбе с "бабушкиными" схемами продажи квартир
22 ноября, 21:17
По словам эксперта, все началось с "прецедента Долиной" - артистка вернула дорогую квартиру через суд, оставив покупателя ни с чем. Пользуясь пробелами в законодательстве, следом пошли аферисты, мошенники и прочие недобросовестные люди. Это создало серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
"Пересмотр" сделок - уже тренд рынка, который распространился не только на пенсионеров, но и на экономически активное население. Это затронуло и авторынок, что логично - он второй по стоимости отдельно взятого объекта, рассуждает Кричевский.
"Что имеем в итоге? Ущерба по самым скромным подсчетам такие сделки уже принесли на несколько десятков миллиардов рублей, а если учитывать проценты по ипотеке, то больше сотни миллиардов. И самое здесь страшное в том, что нет инструментов, которые могут помочь семьям с детьми ни вернуть деньги, ни получить квартиру - страховое возмещение не покроет всю ипотеку", - отметил он.
По его мнению, следует разделять такие кейсы на разные дела, а не бездумно следовать за прецедентом. Если сделка проверена нотариусом, зарегистрирована в Росреестре, а состояние продавца подтверждено справками и видеофиксацией, возвращать квартиру можно лишь после возврата денег.
"Возникает еще и вопрос к банкам – почему они пропускают без проверок операции на десятки миллионов рублей, притом, что они абсолютно нетипичные для конкретного клиента", - добавил экономист.
Еще один простой метод - сделать нотариально оформленные сделки "железобетонными", чтобы их было невозможно откатить назад даже через суд, если квартира была продана якобы под влиянием социнженерии. "Разъяснив это продавцу, можно будет моментально понять, что у него в планах был немного другой расклад", - уверен он.
Но главное – срочно создать законодательную базу, детально и тщательно регулирующую этот вопрос. От этого зависит и рынок недвижимости, и будущее семей с детьми, и в конечном счете настроения в обществе, заключил Кричевский.
 
жильевторичное жильеНедвижимостьФинансыБанкиАлексей КричевскийРосреестр
 
 
