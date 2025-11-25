https://1prime.ru/20251125/zhile-864882775.html
Экономист предупредил о рисках из-за "бабушкиных схем" с жильем
МОСКВА, 25 ноя – ПРАЙМ. Мошенничество при сделках с недвижимостью должно привлечь пристальное внимание законодателей. И дело не только в "бабушкиных схемах", рассказал агентству "Прайм" финансовый эксперт, автор Telegram-канала "Экономизм" Алексей КричевскийПо словам эксперта, все началось с "прецедента Долиной" - артистка вернула дорогую квартиру через суд, оставив покупателя ни с чем. Пользуясь пробелами в законодательстве, следом пошли аферисты, мошенники и прочие недобросовестные люди. Это создало серьезные риски для покупателей вторичного жилья."Пересмотр" сделок - уже тренд рынка, который распространился не только на пенсионеров, но и на экономически активное население. Это затронуло и авторынок, что логично - он второй по стоимости отдельно взятого объекта, рассуждает Кричевский."Что имеем в итоге? Ущерба по самым скромным подсчетам такие сделки уже принесли на несколько десятков миллиардов рублей, а если учитывать проценты по ипотеке, то больше сотни миллиардов. И самое здесь страшное в том, что нет инструментов, которые могут помочь семьям с детьми ни вернуть деньги, ни получить квартиру - страховое возмещение не покроет всю ипотеку", - отметил он.По его мнению, следует разделять такие кейсы на разные дела, а не бездумно следовать за прецедентом. Если сделка проверена нотариусом, зарегистрирована в Росреестре, а состояние продавца подтверждено справками и видеофиксацией, возвращать квартиру можно лишь после возврата денег."Возникает еще и вопрос к банкам – почему они пропускают без проверок операции на десятки миллионов рублей, притом, что они абсолютно нетипичные для конкретного клиента", - добавил экономист.Еще один простой метод - сделать нотариально оформленные сделки "железобетонными", чтобы их было невозможно откатить назад даже через суд, если квартира была продана якобы под влиянием социнженерии. "Разъяснив это продавцу, можно будет моментально понять, что у него в планах был немного другой расклад", - уверен он.Но главное – срочно создать законодательную базу, детально и тщательно регулирующую этот вопрос. От этого зависит и рынок недвижимости, и будущее семей с детьми, и в конечном счете настроения в обществе, заключил Кричевский.
