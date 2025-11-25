Цена на золото растет перед выходом экономических данных по США

https://1prime.ru/20251125/zoloto--864908289.html

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается во вторник утром перед выходом экономических данных, способных подтвердить прогнозы рынка относительно снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.00 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, - до 4 184,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,62% - до 51,472 доллара за унцию. "Цены на золото преимущественно зависят от ожиданий снижения учетной ставки Федрезерва... В последние две недели эти ожидания резко увеличились, что привело к восстановлению цен на драгоценный металл в краткосрочной перспективе", - заявил агентству Рейтер старший аналитик рынка OANDA Келвин Вон (Kelvin Wong). "Участники рынка будут с гораздо большим интересом следить за всеми экономическими данными по США, связанными со спросом, чтобы увидеть, перевесят ли опасения ФРС США относительно ухудшения ситуации со спросом на рынке труда, в розничных продажах или доверии потребителей так называемую неустойчивую инфляционную ситуацию", - добавляет аналитик. Позднее во вторник аналитики будут анализировать данные по объему розничных продаж в США, которые опубликует министерство торговли страны. Прогнозируется, что показатель в сентябре вырос на 0,4% в месячном выражении. В этот же день статданные опубликует аналитическая компания Conference Board. По прогнозам аналитиков, индекс доверия потребителей в Штатах в ноябре сократился до 93,5 пункта с показателя октября в 94,6 пункта.

