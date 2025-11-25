Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Цена на золото растет перед выходом экономических данных по США - 25.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251125/zoloto--864908289.html
Цена на золото растет перед выходом экономических данных по США
Цена на золото растет перед выходом экономических данных по США - 25.11.2025, ПРАЙМ
Цена на золото растет перед выходом экономических данных по США
Стоимость золота поднимается во вторник утром перед выходом экономических данных, способных подтвердить прогнозы рынка относительно снижения учетной ставки... | 25.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-25T09:14+0300
2025-11-25T09:14+0300
экономика
рынок
сша
comex
федрезерв
conference board
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается во вторник утром перед выходом экономических данных, способных подтвердить прогнозы рынка относительно снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 9.00 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, - до 4 184,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,62% - до 51,472 доллара за унцию. "Цены на золото преимущественно зависят от ожиданий снижения учетной ставки Федрезерва... В последние две недели эти ожидания резко увеличились, что привело к восстановлению цен на драгоценный металл в краткосрочной перспективе", - заявил агентству Рейтер старший аналитик рынка OANDA Келвин Вон (Kelvin Wong). "Участники рынка будут с гораздо большим интересом следить за всеми экономическими данными по США, связанными со спросом, чтобы увидеть, перевесят ли опасения ФРС США относительно ухудшения ситуации со спросом на рынке труда, в розничных продажах или доверии потребителей так называемую неустойчивую инфляционную ситуацию", - добавляет аналитик. Позднее во вторник аналитики будут анализировать данные по объему розничных продаж в США, которые опубликует министерство торговли страны. Прогнозируется, что показатель в сентябре вырос на 0,4% в месячном выражении. В этот же день статданные опубликует аналитическая компания Conference Board. По прогнозам аналитиков, индекс доверия потребителей в Штатах в ноябре сократился до 93,5 пункта с показателя октября в 94,6 пункта.
https://1prime.ru/20251124/zoloto-864864364.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2133:1600_1920x0_80_0_0_8781c0ce32920ccac8a2deef27036aec.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, сша, comex, федрезерв, conference board
Экономика, Рынок, США, Comex, Федрезерв, Conference Board
09:14 25.11.2025
 
Цена на золото растет перед выходом экономических данных по США

Золото дорожает на ожиданиях снижения учетной ставки ФРС США

© Unsplah/Jingming PanЗолотые слитки
Золотые слитки
Золотые слитки. Архивное фото
© Unsplah/Jingming Pan
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота поднимается во вторник утром перед выходом экономических данных, способных подтвердить прогнозы рынка относительно снижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 9.00 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 14,8 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,35%, - до 4 184,8 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 0,62% - до 51,472 доллара за унцию.
"Цены на золото преимущественно зависят от ожиданий снижения учетной ставки Федрезерва... В последние две недели эти ожидания резко увеличились, что привело к восстановлению цен на драгоценный металл в краткосрочной перспективе", - заявил агентству Рейтер старший аналитик рынка OANDA Келвин Вон (Kelvin Wong).
"Участники рынка будут с гораздо большим интересом следить за всеми экономическими данными по США, связанными со спросом, чтобы увидеть, перевесят ли опасения ФРС США относительно ухудшения ситуации со спросом на рынке труда, в розничных продажах или доверии потребителей так называемую неустойчивую инфляционную ситуацию", - добавляет аналитик.
Позднее во вторник аналитики будут анализировать данные по объему розничных продаж в США, которые опубликует министерство торговли страны. Прогнозируется, что показатель в сентябре вырос на 0,4% в месячном выражении.
В этот же день статданные опубликует аналитическая компания Conference Board. По прогнозам аналитиков, индекс доверия потребителей в Штатах в ноябре сократился до 93,5 пункта с показателя октября в 94,6 пункта.
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Магаданская область нарастила добычу золота
Вчера, 12:04
 
ЭкономикаРынокСШАComexФедрезервConference Board
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала