https://1prime.ru/20251125/zoloto-864932802.html

Стоимость золота перешла к снижению

Стоимость золота перешла к снижению - 25.11.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота перешла к снижению

Стоимость золота перешла к снижению во вторник вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. | 25.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-25T19:06+0300

2025-11-25T19:06+0300

2025-11-25T19:06+0300

экономика

рынок

торги

сша

comex

conference board

https://cdnn.1prime.ru/img/84138/70/841387078_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_c83f27411227d8c823448ac9941d0f38.jpg

МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению во вторник вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 11,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, - до 4 158,4 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 1,17% - до 50,553 доллара за унцию. Во вторник инвесторы оценивают американскую статистику. Так, объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта. Прогнозировалось снижение лишь до 93,4 пункта. В то же время индекс цен производителей США за сентябрь ожидаемо вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в августе. В годовом выражении показатель увеличился на 2,7%, что также совпало с прогнозами. В целом аналитики отмечают сохранение факторов, которые способствуют росту котировок золота. К ним относятся сохраняющаяся экономическая и внешнеполитическая неопределенность в мире, а также ожидания дальнейшего понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. "В более широком смысле... продолжают поддерживать цены на золото в ближайшей перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).

https://1prime.ru/20251125/roskongress-864895159.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, comex, conference board