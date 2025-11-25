https://1prime.ru/20251125/zoloto-864932802.html
Стоимость золота перешла к снижению
МОСКВА, 25 ноя - ПРАЙМ. Стоимость золота перешла к снижению во вторник вечером после публикации американской макростатистики, следует из данных торгов. По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опускается на 11,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, - до 4 158,4 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал. Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 1,17% - до 50,553 доллара за унцию. Во вторник инвесторы оценивают американскую статистику. Так, объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%. Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board, индекс доверия потребителей в США сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта. Прогнозировалось снижение лишь до 93,4 пункта. В то же время индекс цен производителей США за сентябрь ожидаемо вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в августе. В годовом выражении показатель увеличился на 2,7%, что также совпало с прогнозами. В целом аналитики отмечают сохранение факторов, которые способствуют росту котировок золота. К ним относятся сохраняющаяся экономическая и внешнеполитическая неопределенность в мире, а также ожидания дальнейшего понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США. "В более широком смысле... продолжают поддерживать цены на золото в ближайшей перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).
По состоянию на 18.51 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex
опускается на 11,6 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,26%, - до 4 158,4 доллара за тройскую унцию. До выхода данных драгоценный металл дорожал.
Декабрьский фьючерс на серебро в то же время дешевеет на 1,17% - до 50,553 доллара за унцию.
Во вторник инвесторы оценивают американскую статистику. Так, объем розничных продаж в стране в сентябре увеличился на 0,2% по сравнению с августом, в то время как аналитики ожидали роста показателя на 0,4%.
Кроме того, согласно данным аналитической компании Conference Board
, индекс доверия потребителей в США
сократился до 88,7 пункта с пересмотренного показателя октября в 95,5 пункта. Прогнозировалось снижение лишь до 93,4 пункта.
В то же время индекс цен производителей США за сентябрь ожидаемо вырос на 0,3% после снижения на 0,1% в августе. В годовом выражении показатель увеличился на 2,7%, что также совпало с прогнозами.
В целом аналитики отмечают сохранение факторов, которые способствуют росту котировок золота. К ним относятся сохраняющаяся экономическая и внешнеполитическая неопределенность в мире, а также ожидания дальнейшего понижения учетной ставки Федеральной резервной системы (ФРС) США.
"В более широком смысле... продолжают поддерживать цены на золото в ближайшей перспективе", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика Activ Trades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista).
