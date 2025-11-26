Российский рынок акций за основную сессию снизился на 0,65%

https://1prime.ru/20251126/aktsii-864962009.html
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию среды снизился на 0,65%, следует из данных Московской биржи. Рублёвый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов опустился на 0,65%, до 2668,38 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,67% до 1110,18 пункта, долларовый РТС – на 0,19%, до 1069,54 пункта.
