Российский рынок акций в среду снизился на 0,65%

Российский рынок акций в среду снизился в пределах 0,7%
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ, Дмитрий Майоров. Российский рынок акций в среду снизился в пределах 0,7%, оставшись в боковом тренде - выше 2650 пунктов по главному индексу, следует из данных Московской биржи и комментариев экспертов.
С 19.00 до 23.50 мск на фондовой секции Мосбиржи проходит вечерняя торговая сессия, в ходе которой динамика индекса существенно не меняется.
ПОД ЛЕГКИМ ДАВЛЕНИЕМ
Российский рынок акций в основную сессию среды колебался преимущественно в минусе, особенно во второй половине торгов. При этом индекс Мосбиржи оставался выше уровня 2650 пунктов. Эту отметку индикатор удержал до закрытия сессии.
"Индекс Мосбиржи в середине недели торговался в небольшом минусе над промежуточной поддержкой 2650 пунктов. Переговорный процесс по Украине продвигается, но сигналы сторон остаются противоречивыми. Инвесторы не теряют надежд на геополитический прорыв, но переходят к выжидательной позиции. К тому же давление оказывает неблагоприятное сочетание крепкого рубля и дешевеющей нефти", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".
В частности, на Мосбирже подешевели префы "Татнефти" (-1,8%), бумаги Совкомбанка (-1,7%), "Юнипро" (-1,3%), Мосбиржи (-1,3%). Подорожали бумаги "Фосагро" (+0,7%), "Аэрофлота" (+1,1%), МТС (+0,6%), префы "Транснефти" (+1%).
Стоимость нефти к 19.36 мск стабилизировалась около 61,8 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) снижался на 0,1%, до 99,6 пункта.
ПРОГНОЗЫ
Боковой тренд в динамике индекса Мосбиржи сохранится до конца недели, считает Ярослав Муштаков из ИК "Риком-траст".
"Стагнация российского рынка продолжится в связи с выходными в США по случаю Дня благодарения и отменой Трампом крайнего срока по украинской мирной сделке, который ранее был назначен на 27 ноября. А ожидаемый визит в Москву спецпосланника американского президента Стива Уиткоффа состоится только на следующей неделе. Торговый диапазон на четверг прогнозируем на уровне 2620-2720 пунктов по индексу Мосбиржи", - комментирует он.
На вторую половину недели базовый сценарий — консолидация в диапазоне 2650–2700 пунктов по индексу Мосбиржи, говорит финансовый эксперт Алексей Лерон.
"При умеренном внешнем фоне и отсутствии шоков рынок может попытаться протестировать верхнюю границу… В неблагоприятном сценарии — например, при негативных геополитических новостях или усилении санкционной волны — возможен откат индекса к 2450–2500 пунктам", - полагает он.