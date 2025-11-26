https://1prime.ru/20251126/apple-864969480.html

Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по доле мирового рынка смартфонов

2025-11-26T21:49+0300

2025-11-26T21:49+0300

2025-11-26T21:53+0300

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Смартфоны Apple на мировом рынке впервые за 14 лет превысят долю устройств Samsung, и в дальнейшем американская компания будет удерживать эту позицию до 2029 года, следует из исследования аналитической Counterpoint Research. "Apple впервые за 14 лет собирается сместить Samsung с лидирующей позиции по объемам поставок и удерживать первое место до 2029 года. Counterpoint прогнозирует, что в 2025 году доля бренда на мировом рынке достигнет 19,4%, что сделает Apple лидером мирового рынка смартфонов впервые с 2011 года", - говорится в сообщении. Ожидается, что в текущем году продажи Apple вырастут на 10% по сравнению с предыдущим годом за счет высокой популярности смартфонов iPhone 17 в ключевых странах. В частности, в октябре Counterpoint отметила двузначных рост их поставок в Китай и США. В третьем квартале показатели Apple выросли на 9% в годовом выражении. В то же время, по данным организации, продажи смартфонов Samsung также вырастут, но на 4,6% по итогам года, и доля компании на рынке достигнет 18,7%. Поддержку деятельности Samsung оказывают устойчивые цепочки поставок, которые поглотили большую часть влияния импортных пошлин, считают исследователи. В целом, как показывало исследование Counterpoint, мировые поставки смартфонов на рынок вырастут на 3,3% в 2025 году.

