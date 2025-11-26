Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по доле мирового рынка смартфонов - 26.11.2025
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по доле мирового рынка смартфонов
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по доле мирового рынка смартфонов - 26.11.2025, ПРАЙМ
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по доле мирового рынка смартфонов
Смартфоны Apple на мировом рынке впервые за 14 лет превысят долю устройств Samsung, и в дальнейшем американская компания будет удерживать эту позицию до 2029... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T21:49+0300
2025-11-26T21:53+0300
технологии
мировая экономика
китай
сша
apple
samsung
https://cdnn.1prime.ru/img/83850/59/838505924_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3fd80a9891ada070dff5bb5de89d5643.jpg
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Смартфоны Apple на мировом рынке впервые за 14 лет превысят долю устройств Samsung, и в дальнейшем американская компания будет удерживать эту позицию до 2029 года, следует из исследования аналитической Counterpoint Research. "Apple впервые за 14 лет собирается сместить Samsung с лидирующей позиции по объемам поставок и удерживать первое место до 2029 года. Counterpoint прогнозирует, что в 2025 году доля бренда на мировом рынке достигнет 19,4%, что сделает Apple лидером мирового рынка смартфонов впервые с 2011 года", - говорится в сообщении. Ожидается, что в текущем году продажи Apple вырастут на 10% по сравнению с предыдущим годом за счет высокой популярности смартфонов iPhone 17 в ключевых странах. В частности, в октябре Counterpoint отметила двузначных рост их поставок в Китай и США. В третьем квартале показатели Apple выросли на 9% в годовом выражении. В то же время, по данным организации, продажи смартфонов Samsung также вырастут, но на 4,6% по итогам года, и доля компании на рынке достигнет 18,7%. Поддержку деятельности Samsung оказывают устойчивые цепочки поставок, которые поглотили большую часть влияния импортных пошлин, считают исследователи. В целом, как показывало исследование Counterpoint, мировые поставки смартфонов на рынок вырастут на 3,3% в 2025 году.
китай
сша
технологии, мировая экономика, китай, сша, apple, samsung
Технологии, Мировая экономика, КИТАЙ, США, Apple, Samsung
21:49 26.11.2025 (обновлено: 21:53 26.11.2025)
 
Apple впервые за 14 лет обойдет Samsung по доле мирового рынка смартфонов

Смартфоны Apple на мировом рынке впервые за 14 лет превысят долю устройств Samsung

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкiPhone
iPhone - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
iPhone. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Смартфоны Apple на мировом рынке впервые за 14 лет превысят долю устройств Samsung, и в дальнейшем американская компания будет удерживать эту позицию до 2029 года, следует из исследования аналитической Counterpoint Research.
"Apple впервые за 14 лет собирается сместить Samsung с лидирующей позиции по объемам поставок и удерживать первое место до 2029 года. Counterpoint прогнозирует, что в 2025 году доля бренда на мировом рынке достигнет 19,4%, что сделает Apple лидером мирового рынка смартфонов впервые с 2011 года", - говорится в сообщении.
Фирменный магазин Apple на 5-й авеню в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Капитализация Apple впервые превысила отметку в $4 триллиона
28 октября, 16:54
Ожидается, что в текущем году продажи Apple вырастут на 10% по сравнению с предыдущим годом за счет высокой популярности смартфонов iPhone 17 в ключевых странах. В частности, в октябре Counterpoint отметила двузначных рост их поставок в Китай и США. В третьем квартале показатели Apple выросли на 9% в годовом выражении.
В то же время, по данным организации, продажи смартфонов Samsung также вырастут, но на 4,6% по итогам года, и доля компании на рынке достигнет 18,7%. Поддержку деятельности Samsung оказывают устойчивые цепочки поставок, которые поглотили большую часть влияния импортных пошлин, считают исследователи.
В целом, как показывало исследование Counterpoint, мировые поставки смартфонов на рынок вырастут на 3,3% в 2025 году.
Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 10.11.2025
Греф рассказал Путину, как "Сбер" заменил технологию Apple Pay
10 ноября, 14:50
 
ТехнологииМировая экономикаКИТАЙСШАAppleSamsung
 
 
