Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Чибис предложил создать корпорацию развития Арктики - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251126/arktika-864964221.html
Чибис предложил создать корпорацию развития Арктики
Чибис предложил создать корпорацию развития Арктики - 26.11.2025, ПРАЙМ
Чибис предложил создать корпорацию развития Арктики
Для реализации проекта по развитию Арктики необходимо создать новую корпорацию, которая поможет привлекать долгосрочный инвестиционный капитал, заявил... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T19:37+0300
2025-11-26T19:37+0300
россия
арктика
дальний восток
владимир путин
вэб
росатом
госсовет
промышленность
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102921_0:208:3078:1939_1920x0_80_0_0_0b8817db68d245deafab291c4d423778.jpg
МУРМАНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Для реализации проекта по развитию Арктики необходимо создать новую корпорацию, которая поможет привлекать долгосрочный инвестиционный капитал, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "По нашему мнению, необходимо создание специальной корпорации развития, которая могла бы при соответствующей гарантии государства выпускать в том числе длинные арктические облигации. То есть привлекать сюда деньги под те проекты, которые необходимы государству", - сказал Чибис в эфире радио РБК. По его мнению, это можно сделать на базе одной из "дочек" ВЭБа или "Росатома", который активно занимается развитием Северного морского пути. Возможен также вариант дополнительной капитализации и трансформации подведомственной Минвостокразвития Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, добавил Чибис. Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. Чибис рассказал, что в рамках выполнения поручения президента комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовлены предложения по комплексному развитию Арктики во взаимодействии с Морской коллегией Российской Федерации.
https://1prime.ru/20251104/poruchenie-864209753.html
https://1prime.ru/20250919/kitay--862495276.html
арктика
дальний восток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/04/05/847102921_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_bbbcdbef1465af90260a70d2895babf0.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, арктика, дальний восток, владимир путин, вэб, росатом, госсовет, промышленность
РОССИЯ, АРКТИКА, Дальний Восток, Владимир Путин, ВЭБ, Росатом, Госсовет, Промышленность
19:37 26.11.2025
 
Чибис предложил создать корпорацию развития Арктики

Губернатор Чибис предложил создать корпорацию развития Арктики для привлечения инвестиций

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкГубернатор Мурманской области Андрей Чибис
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МУРМАНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Для реализации проекта по развитию Арктики необходимо создать новую корпорацию, которая поможет привлекать долгосрочный инвестиционный капитал, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"По нашему мнению, необходимо создание специальной корпорации развития, которая могла бы при соответствующей гарантии государства выпускать в том числе длинные арктические облигации. То есть привлекать сюда деньги под те проекты, которые необходимы государству", - сказал Чибис в эфире радио РБК.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 04.11.2025
Путин дал поручение по строительству технопарков в ДФО и Арктике
4 ноября, 13:12
По его мнению, это можно сделать на базе одной из "дочек" ВЭБа или "Росатома", который активно занимается развитием Северного морского пути. Возможен также вариант дополнительной капитализации и трансформации подведомственной Минвостокразвития Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, добавил Чибис.
Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. Чибис рассказал, что в рамках выполнения поручения президента комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовлены предложения по комплексному развитию Арктики во взаимодействии с Морской коллегией Российской Федерации.
Флаг Китая - ПРАЙМ, 1920, 19.09.2025
Китай готов сотрудничать с Россией в Арктике, заявили в МИД
19 сентября, 11:17
 
РОССИЯАРКТИКАДальний ВостокВладимир ПутинВЭБРосатомГоссоветПромышленность
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала