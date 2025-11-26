https://1prime.ru/20251126/arktika-864964221.html
Чибис предложил создать корпорацию развития Арктики
россия
арктика
дальний восток
владимир путин
вэб
росатом
госсовет
промышленность
МУРМАНСК, 26 ноя – ПРАЙМ. Для реализации проекта по развитию Арктики необходимо создать новую корпорацию, которая поможет привлекать долгосрочный инвестиционный капитал, заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис. "По нашему мнению, необходимо создание специальной корпорации развития, которая могла бы при соответствующей гарантии государства выпускать в том числе длинные арктические облигации. То есть привлекать сюда деньги под те проекты, которые необходимы государству", - сказал Чибис в эфире радио РБК. По его мнению, это можно сделать на базе одной из "дочек" ВЭБа или "Росатома", который активно занимается развитием Северного морского пути. Возможен также вариант дополнительной капитализации и трансформации подведомственной Минвостокразвития Корпорации по развитию Дальнего Востока и Арктики, добавил Чибис. Ранее на этой неделе президент России Владимир Путин обсудил с главой Мурманской области комплексное развитие Арктики и Трансарктического транспортного коридора, включая Северный морской путь. Чибис рассказал, что в рамках выполнения поручения президента комиссией Госсовета по направлению "Северный морской путь и Арктика" подготовлены предложения по комплексному развитию Арктики во взаимодействии с Морской коллегией Российской Федерации.
арктика
дальний восток
2025
