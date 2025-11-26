США намерены ускорить расширение ледокольного флота в Арктике
США намерены увеличить число ледоколов для укрепления позиций в Арктике
Ледокол и судно во льдах. Архив. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. США намерены ускорить расширение ледокольного флота для защиты экономических и стратегических интересов в Арктике, говорится в новом плане министерства внутренней безопасности (МВБ).
В документе отмечается, что Береговая охрана США в 2025 году ввела в строй ледокол USCGC Storis - первый полярный ледокол, приобретённый более чем за 25 лет.
"Однако Береговой охране требуются дополнительные современные суда, чтобы эффективно защищать полярные интересы США в XXI веке", - говорится в плане.
МВБ отмечает, что так называемый "большой красивый закон" президента Дональда Трампа предусматривает выделение 8,5 миллиарда долларов на ускоренное строительство новых ледоколов, но подчёркивает, что "одного финансирования недостаточно". В документе указывается, что наряду с инвестициями необходимы реформы и развитие кадрового потенциала, включая создание квалифицированной рабочей силы, способной проектировать и строить сложные ледокольные суда.
В МВБ предупреждают, что обеспечение достаточных ледокольных возможностей является "национальным императивом" для защиты суверенитета, ресурсной базы и контроля над арктическими судоходными маршрутами.
"Неспособность развить ледокольный флот создаёт риск утраты контроля над регионом, роста угроз безопасности и уменьшения влияния США на формирование будущей политики в Арктике", - говорится в документе.