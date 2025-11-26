https://1prime.ru/20251126/arktika-864964386.html

США намерены ускорить расширение ледокольного флота в Арктике

США намерены ускорить расширение ледокольного флота в Арктике - 26.11.2025, ПРАЙМ

США намерены ускорить расширение ледокольного флота в Арктике

США намерены ускорить расширение ледокольного флота для защиты экономических и стратегических интересов в Арктике, говорится в новом плане министерства... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T19:39+0300

2025-11-26T19:39+0300

2025-11-26T19:39+0300

технологии

россия

сша

арктика

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863968983_0:115:3149:1886_1920x0_80_0_0_f7550bbd2645cb0163d20885f71f57a8.jpg

ВАШИНГТОН, 26 ноя – ПРАЙМ. США намерены ускорить расширение ледокольного флота для защиты экономических и стратегических интересов в Арктике, говорится в новом плане министерства внутренней безопасности (МВБ). В документе отмечается, что Береговая охрана США в 2025 году ввела в строй ледокол USCGC Storis - первый полярный ледокол, приобретённый более чем за 25 лет. "Однако Береговой охране требуются дополнительные современные суда, чтобы эффективно защищать полярные интересы США в XXI веке", - говорится в плане. МВБ отмечает, что так называемый "большой красивый закон" президента Дональда Трампа предусматривает выделение 8,5 миллиарда долларов на ускоренное строительство новых ледоколов, но подчёркивает, что "одного финансирования недостаточно". В документе указывается, что наряду с инвестициями необходимы реформы и развитие кадрового потенциала, включая создание квалифицированной рабочей силы, способной проектировать и строить сложные ледокольные суда. В МВБ предупреждают, что обеспечение достаточных ледокольных возможностей является "национальным императивом" для защиты суверенитета, ресурсной базы и контроля над арктическими судоходными маршрутами. "Неспособность развить ледокольный флот создаёт риск утраты контроля над регионом, роста угроз безопасности и уменьшения влияния США на формирование будущей политики в Арктике", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250919/kitay--862495276.html

https://1prime.ru/20251126/arktika-864964221.html

сша

арктика

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, россия, сша, арктика, дональд трамп