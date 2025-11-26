https://1prime.ru/20251126/benzin-864963523.html
Средняя розничная цена бензина в России снижается третью неделю подряд
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Средняя розничная цена бензина в России снижается третью неделю подряд, с 17 по 24 ноября она опустилась на 0,26%, или на 17 копеек - до 65,04 рубля за литр; дизельное топливо подорожало на 0,55%, или на 41 копейку - до 75,21 рубля за литр, свидетельствуют данные Росстата. Неделей ранее средняя цена бензина снизилась на 0,2%, или на 13 копеек - до 65,21 рубля за литр, а дизельное топливо подорожало на 0,32%, или на 24 копейки - до 74,8 рубля за литр. Что касается цен на отдельные марки бензина, то за отчетный период стоимость Аи-92 снизилась на 0,36% - до 61,88 рубля за литр, Аи-95 - на 0,21%, до 67,07 рубля. При этом литр Аи-98 в среднем подорожал на 0,3% - до 88,27 рубля. Общая инфляция в стране с 18 по 24 ноября составила 0,14%. Снижение цен на бензин за отчетный период было зафиксировано в 47 регионах страны. Сильнее всего он подешевел в Чечне - на 8,7%. Рост цен наблюдался в 19 субъектах РФ, больше всего на Сахалине (+1,2%). В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин поднялись на 0,1%. Оптовые и розничные цены на бензин в России заметными темпами росли этим летом и осенью. Главы некоторых субъектов РФ осенью жаловались на дефицит топлива на местных АЗС. Однако в середине октября биржевые котировки начали отступать от рекордных значений. Как объяснил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак, это произошло в условиях ограничений экспорта и роста производства после выхода нефтеперерабатывающих заводов из ремонта.
