Биткоин ждет сигналы для роста

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. По наблюдениям GIS Mining, 25 ноября цена биткоина просела на 1,05% и завершила день на отметке $87 369. Минорное настроение пока сохраняется даже на фоне уверенного роста американского фондового рынка: Dow Jones подрос на 1,4%, S&P 500 прибавил около 0,9%, Nasdaq — около 0,7%. На рынках усиливается ожидание смягчение политики ФРС — вероятность снижения ставки в декабре, по данным CME Group, повысилась до отметки 84,9%. Поддержку криптовалютному рынку окажет и рост капитализации крупнейших американских технологических компаний. Но пока участники рынка проявляют сдержанность и осторожность, ожидая еще более чётких сигналов от главы ФРС Джерома Пауэлла.С технической точки зрения удержание уровня цены биткоина $85 500 не дают продавцам усиливать "медвежий" тренд. Пробой вверх уровня $89 000 придаст рынку заметный "бычий" импульс. Он может серьезно повлиять на дальнейшее восстановление биткоина, если ФРС усилит риторику по количественному смягчению и снижению ставок. Пока на рынке цифровых валют сохраняется макроэкономическое давление и консолидация цены биткоина в пределах $83 000–$89 000.Интересно отметить, что снижение капитализации рынка цифровых валют во второй половине осени проходит на фоне устойчивого развития российского сегмента мировой отрасли промышленного майнинга. Частные и институциональные заказчики не снижают интереса к добыче биткоина по себестоимости. Более того, их инвестиционные стратегии рассчитываются и реализуются минимума на горизонте 1,5-3 лет. Сегодня конкуренция за вычислительные мощности и цифровые ресурсы не снижает оборотов. Этому способствует и заметная модернизация вычислительного оборудования в российских майнинговых дата-центрах.Рубль с начала года восстановил свои позиции к доллару почти на 30%. В этой связи самое современное технологическое оборудование стало заметно доступнее для российских заказчиков, они вовремя и эффектно уловили конъюнктуру рынка.
