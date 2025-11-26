https://1prime.ru/20251126/bojarskij-864945534.html

Боярского оштрафовали в двукратном размере

2025-11-26T05:40+0300

общество

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере народного артиста РСФСР Михаила Боярского за неоплату в срок другого штрафа, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. "Назначено административное наказание", - сообщается в материалах. Отмечается, что решение суда вступило в законную силу, жалобу Боярский не подавал. Взысканная с Боярского сумма и то, за что он получил первый штраф не сообщаются. Согласно материалам, ему вменили административное нарушение по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). По данной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.

