Боярского оштрафовали в двукратном размере
2025-11-26T05:40+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал в двукратном размере народного артиста РСФСР Михаила Боярского за неоплату в срок другого штрафа, указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Назначено административное наказание", - сообщается в материалах.
Отмечается, что решение суда вступило в законную силу, жалобу Боярский не подавал.
Взысканная с Боярского сумма и то, за что он получил первый штраф не сообщаются.
Согласно материалам, ему вменили административное нарушение по части 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в срок). По данной статье грозит наложение административного штрафа в двукратном размере, либо административный арест на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов.
