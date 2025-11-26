https://1prime.ru/20251126/byudzhet-864954792.html

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы - 26.11.2025, ПРАЙМ

Совфед одобрил закон о федеральном бюджете на 2026-2028 годы

Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T13:31+0300

2025-11-26T13:31+0300

2025-11-26T13:31+0300

антон силуанов

совфед

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859600546_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_708365027387e85571b02920ada3972a.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Совфед на заседании в среду одобрил закон о федеральном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов. Закон утверждает основные характеристики бюджета РФ на трехлетний период, которые определены исходя из прогнозируемого объема ВВП в 2026 году в размере 235,067 триллиона рублей, в 2027 году - 255,498 триллиона, в 2028 году – 276,346 триллиона, а также ежегодного уровня инфляции, не превышающего 4%. Общий объем доходов бюджета на 2026 год утвержден на уровне 40,283 триллиона рублей (17,1% ВВП), на 2027 год – 42,91 триллиона (16,8% ВВП), на 2028 год – 45,869 триллиона (16,6% ВВП). Расходы составят 44,069 триллиона, 46,096 триллиона и 49,383 триллиона рублей - 18,7% ВВП, 18% ВВП и 17,9% ВВП соответственно. Верхний предел внутреннего госдолга РФ на начало 2027 года утвержден на уровне 37,44 триллиона рублей, 2028 года - 42,18 триллиона, 2029 года – 47,41 триллиона; внешнего - 66,8 миллиарда долларов (или 59,1 миллиарда евро), 63,9 миллиарда долларов (57,6 миллиарда евро) и 62,3 миллиарда долларов (56,1 миллиарда евро) соответственно. Объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) на конец 2026 года составит 13,66 триллиона рублей, 2027 года - 13,837 триллиона, 2028 года - 14,317 триллиона. При этом в 2026 году планируется направить 38,5 миллиарда рублей средств ФНБ на финансирование дефицита федерального бюджета. Ранее, представляя закон сенаторам на заседании профильного комитета, министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что бюджет сформирован с учетом трех ключевых приоритетов. По его словам, первоочередная задача – обеспечение всех социальных обязательств перед гражданами. Все деньги, необходимые для индексации пенсий, пособий, социальных выплат, в полном объёме заложены в бюджет. Второй приоритет, по словам министра – обеспечение потребностей сферы обороны и безопасности, включая поддержку семей военнослужащих и модернизацию предприятий оборонно-промышленного комплекса. Третий приоритет – национальные цели развития, в том числе обеспечение технологического суверенитета, сказал Силуанов.

https://1prime.ru/20251126/siluanov-864954355.html

https://1prime.ru/20251125/matvienko-864906698.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

антон силуанов, совфед, рф