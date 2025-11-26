https://1prime.ru/20251126/chetvert-864942102.html
Три четверти россиян положительно оценивают межнациональные отношения
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Три четверти граждан России, по данным соцопросов, положительно оценивают отношения между представителями разных национальностей, указано в стратегии национальной политики РФ.
Утвержденная указом президента России Владимира Путина Стратегия государственной национальной политики РФ до 2036 года размещена на сайте официального опубликования правовых актов. Современное состояние межнациональных отношений в РФ характеризуется в этом документе как стабильное.
"Доля граждан Российской Федерации, положительно оценивающих отношения между представителями различных национальностей, в 2024 году по итогам социологических опросов составила 75,1 процента", - отмечено в стратегии.
