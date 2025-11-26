https://1prime.ru/20251126/csgc-864945839.html

Экс-гендиректора китайской CSGC обвинили в коррупции

ПЕКИН, 26 ноя - ПРАЙМ. Верховная народная прокуратура КНР обвинила в коррупции Лю Вэйдуна, бывшего генерального директора Китайской южной промышленной группы (CSGC), которая входит в число 20 крупнейших производителей вооружений в мире. Как следует из опубликованного в среду заявления Верховной народной прокуратуры КНР, Лю Вэйдун злоупотреблял своим положением на различных должностях, "незаконно принимал деньги и имущество от других лиц в особо крупных размерах и должен быть привлечен к уголовной ответственности за взяточничество". Центральная комиссия Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и государственный надзорный комитет Китая начали расследование в отношении Лю Вэйдуна в феврале этого года. Китайская южная промышленная группа специализируется на производстве оружия и военного оборудования. Согласно рейтингу Fortune Global 500, корпорация входит число 20 крупнейших производителей вооружений в мире, а также занимает 343 место среди всех мировых компаний. Ее дочерней компанией также является один из крупнейших в Китае производителей авто Changan Group. Крупномасштабная кампания по борьбе с коррупционерами усилилась с приходом Си Цзиньпина на посты генерального секретаря ЦК КПК в ноябре 2012 года и председателя КНР в марте 2013 года. С этого времени в Китае действуют "восемь правил" подобающего для чиновников поведения, направленные на искоренение бюрократии, расточительства и нежелательного поведения на госслужбе. В 2022 году Си Цзиньпин заявил, что коррупция - это главная "злокачественная опухоль", которая ставит под угрозу жизненную силу и боеспособность партии. Глава КНР подчеркнул, что пока существуют почва и условия для коррупции, борьба с ней не может останавливаться ни на минуту, а партия никогда не потерпит коррупцию и будет наказывать за нее, следуя принципу нулевой терпимости, который предусматривает назначение максимально возможных по закону ограничений и санкций даже за незначительные правонарушения или проступки для устранения нежелательного поведения. Прошлый год в Китае запомнился рядом громких коррупционных дел в отношении высокопоставленных чиновников, которых в КНР в контексте коррупции часто называют "тиграми", и топ-менеджеров государственных компаний. Издание South China Morning Post подсчитало, что с начала 2024 года под следствие по подозрению в коррупции попали 56 высокопоставленных чиновников уровнем замминистра и выше, что почти на 25% больше, чем в 2023 году. Число дел, связанных с высшими партийными органами и министерствами, в прошлом году удвоилось, также увеличилось количество дел в сферах авиационной промышленности и ВПК.

