https://1prime.ru/20251126/diktant-864659920.html
Юрист назвал способ проверить свою правовую грамотность
Юрист назвал способ проверить свою правовую грамотность - 26.11.2025, ПРАЙМ
Юрист назвал способ проверить свою правовую грамотность
Принять участие во Всероссийском правовом диктанте, чтобы повысить свою юридическую грамотность и защититься от мошенников, предложил президент Фонда правовой... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T03:00+0300
2025-11-26T03:00+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Принять участие во Всероссийском правовом диктанте, чтобы повысить свою юридическую грамотность и защититься от мошенников, предложил президент Фонда правовой культуры и правосознания Сергей Бекренев. Рост числа мошеннических схем, от телефонных звонков до махинаций с недвижимостью, заставляет задумываться о правовой грамотности как о базовом навыке самозащиты. По мнению эксперта, пока граждане не начнут активно изучать законы, ситуация кардинально не изменится, несмотря на усилия государства."Практически во всех случаях незнание законов ведёт к финансовым и репутационным потерям. Проект помогает людям оценить свои силы и понять, в каких сферах есть пробелы", — отметил Бекренев. Самым доступным инструментом для проверки своих знаний является Всероссийский правовой диктант. В 2025 году акция пройдет в десятый раз с 3 по 10 декабря. Участникам диктанта предстоит за 60 минут ответить на 33 вопроса из различных отраслей права, включая гражданское, семейное, налоговое и другие актуальные темы. По итогам каждый получит детальную "Карту правового здоровья" с персональным разбором результатов. За 9 лет в проекте приняли участие около 2,5 миллионов россиян. Пройти тест можно в любое удобное время в течение недели на официальном портале акции.
https://1prime.ru/20250416/diktant-856738980.html
03:00 26.11.2025
 
Юрист назвал способ проверить свою правовую грамотность

Эксперт Бекренев: участие в правовом диктанте поможет защищаться от мошенников

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Принять участие во Всероссийском правовом диктанте, чтобы повысить свою юридическую грамотность и защититься от мошенников, предложил президент Фонда правовой культуры и правосознания Сергей Бекренев.
Рост числа мошеннических схем, от телефонных звонков до махинаций с недвижимостью, заставляет задумываться о правовой грамотности как о базовом навыке самозащиты.
По мнению эксперта, пока граждане не начнут активно изучать законы, ситуация кардинально не изменится, несмотря на усилия государства.
"Практически во всех случаях незнание законов ведёт к финансовым и репутационным потерям. Проект помогает людям оценить свои силы и понять, в каких сферах есть пробелы", — отметил Бекренев.
Самым доступным инструментом для проверки своих знаний является Всероссийский правовой диктант. В 2025 году акция пройдет в десятый раз с 3 по 10 декабря. Участникам диктанта предстоит за 60 минут ответить на 33 вопроса из различных отраслей права, включая гражданское, семейное, налоговое и другие актуальные темы.
По итогам каждый получит детальную "Карту правового здоровья" с персональным разбором результатов. За 9 лет в проекте приняли участие около 2,5 миллионов россиян. Пройти тест можно в любое удобное время в течение недели на официальном портале акции.
 
