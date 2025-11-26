https://1prime.ru/20251126/ekspert-864942465.html

Эксперт оценила потенциал биотехнологической промышленности Кубы

Эксперт оценила потенциал биотехнологической промышленности Кубы - 26.11.2025, ПРАЙМ

Эксперт оценила потенциал биотехнологической промышленности Кубы

Биотехнологическая промышленность Кубы имеет большое будущее, и этот потенциал может быть полезен для российского бизнеса, заявила РИА Новости генеральный... | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T02:35+0300

2025-11-26T02:35+0300

2025-11-26T02:35+0300

экономика

россия

куба

рф

карибский регион

x5 retail group

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864942465.jpg?1764113735

ГАВАНА, 26 ноя - ПРАЙМ. Биотехнологическая промышленность Кубы имеет большое будущее, и этот потенциал может быть полезен для российского бизнеса, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Отрасль биотехнологий на Кубе имеет большое будущее, и было бы очень полезно, если бы российский бизнес инвестировал в эту отрасль, потому что сейчас кубинская сторона готова организовать производство на территории России, продавая кубинскую технологию", - сказала Машкова после открытия российского стенда на Гаванской международной ярмарке FIHAV 2025. Кубинские компании этого сектора, такие как BioCubaFarma, обладают, по словам собеседницы агентства, "очень продвинутыми технологиями" и готовы к их трансферу. В этой связи Машкова предупредила, что китайские предприниматели могут оказаться более расторопными в использовании этой возможности. Заместитель председателя Российско-кубинского делового совета также указала на высокий потенциал инвестиций в кубинскую пищевую промышленность, отметив высокий спрос в России на тропические фрукты, такие как манго, авокадо и бананы. К импорту фруктов, морепродуктов и косметики из Кубы, по ее словам, проявляет интерес представленный на ярмарке FIHAV холдинг X5. Условия для инвесторов на Кубе, по мнению Машковой, "фантастические", учитывая 11-миллионный рынок и небольшую конкуренцию. Глава НК СЭСЛА предложила использовать карибский остров в качестве логистического хаба для реэкспорта продукции РФ в Центральную Америку и Карибский регион. По ее словам, потенциал этого рынка в 55 миллионов человек российские компании пока не используют. Россия участвует в гаванской ярмарке FIHAV 2025 с собственным стендом и представительной делегацией, включая торгово-промышленную палату, губернаторов и более 20 компаний, представляющих строительную отрасль, автомобильную промышленность и энергетический сектор. В качестве примера российско-кубинской кооперации Машкова привела компанию Resto, которая производит светодиодные светильники. Энергосберегающая продукция компании будет предназначена для острова и экспорта в другие страны Латинской Америки и Карибов. Гаванская ярмарка FIHAV 2025 открыта для посещения с понедельника по субботу. В 2025 году в ней принимают участие более 700 компаний из 52 стран.

куба

рф

карибский регион

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, куба, рф, карибский регион, x5 retail group