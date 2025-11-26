Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценила потенциал биотехнологической промышленности Кубы - 26.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251126/ekspert-864942465.html
Эксперт оценила потенциал биотехнологической промышленности Кубы
Эксперт оценила потенциал биотехнологической промышленности Кубы - 26.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценила потенциал биотехнологической промышленности Кубы
Биотехнологическая промышленность Кубы имеет большое будущее, и этот потенциал может быть полезен для российского бизнеса, заявила РИА Новости генеральный... | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T02:35+0300
2025-11-26T02:35+0300
экономика
россия
куба
рф
карибский регион
x5 retail group
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864942465.jpg?1764113735
ГАВАНА, 26 ноя - ПРАЙМ. Биотехнологическая промышленность Кубы имеет большое будущее, и этот потенциал может быть полезен для российского бизнеса, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова. "Отрасль биотехнологий на Кубе имеет большое будущее, и было бы очень полезно, если бы российский бизнес инвестировал в эту отрасль, потому что сейчас кубинская сторона готова организовать производство на территории России, продавая кубинскую технологию", - сказала Машкова после открытия российского стенда на Гаванской международной ярмарке FIHAV 2025. Кубинские компании этого сектора, такие как BioCubaFarma, обладают, по словам собеседницы агентства, "очень продвинутыми технологиями" и готовы к их трансферу. В этой связи Машкова предупредила, что китайские предприниматели могут оказаться более расторопными в использовании этой возможности. Заместитель председателя Российско-кубинского делового совета также указала на высокий потенциал инвестиций в кубинскую пищевую промышленность, отметив высокий спрос в России на тропические фрукты, такие как манго, авокадо и бананы. К импорту фруктов, морепродуктов и косметики из Кубы, по ее словам, проявляет интерес представленный на ярмарке FIHAV холдинг X5. Условия для инвесторов на Кубе, по мнению Машковой, "фантастические", учитывая 11-миллионный рынок и небольшую конкуренцию. Глава НК СЭСЛА предложила использовать карибский остров в качестве логистического хаба для реэкспорта продукции РФ в Центральную Америку и Карибский регион. По ее словам, потенциал этого рынка в 55 миллионов человек российские компании пока не используют. Россия участвует в гаванской ярмарке FIHAV 2025 с собственным стендом и представительной делегацией, включая торгово-промышленную палату, губернаторов и более 20 компаний, представляющих строительную отрасль, автомобильную промышленность и энергетический сектор. В качестве примера российско-кубинской кооперации Машкова привела компанию Resto, которая производит светодиодные светильники. Энергосберегающая продукция компании будет предназначена для острова и экспорта в другие страны Латинской Америки и Карибов. Гаванская ярмарка FIHAV 2025 открыта для посещения с понедельника по субботу. В 2025 году в ней принимают участие более 700 компаний из 52 стран.
куба
рф
карибский регион
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, куба, рф, карибский регион, x5 retail group
Экономика, РОССИЯ, КУБА, РФ, Карибский регион, X5 Retail Group
02:35 26.11.2025
 
Эксперт оценила потенциал биотехнологической промышленности Кубы

Эксперт Машкова: биотехнологическая промышленность Кубы имеет большое будущее

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ГАВАНА, 26 ноя - ПРАЙМ. Биотехнологическая промышленность Кубы имеет большое будущее, и этот потенциал может быть полезен для российского бизнеса, заявила РИА Новости генеральный директор Национального комитета содействия экономическому сотрудничеству со странами Латинской Америки (НК СЭСЛА) Татьяна Машкова.
"Отрасль биотехнологий на Кубе имеет большое будущее, и было бы очень полезно, если бы российский бизнес инвестировал в эту отрасль, потому что сейчас кубинская сторона готова организовать производство на территории России, продавая кубинскую технологию", - сказала Машкова после открытия российского стенда на Гаванской международной ярмарке FIHAV 2025.
Кубинские компании этого сектора, такие как BioCubaFarma, обладают, по словам собеседницы агентства, "очень продвинутыми технологиями" и готовы к их трансферу. В этой связи Машкова предупредила, что китайские предприниматели могут оказаться более расторопными в использовании этой возможности.
Заместитель председателя Российско-кубинского делового совета также указала на высокий потенциал инвестиций в кубинскую пищевую промышленность, отметив высокий спрос в России на тропические фрукты, такие как манго, авокадо и бананы. К импорту фруктов, морепродуктов и косметики из Кубы, по ее словам, проявляет интерес представленный на ярмарке FIHAV холдинг X5.
Условия для инвесторов на Кубе, по мнению Машковой, "фантастические", учитывая 11-миллионный рынок и небольшую конкуренцию.
Глава НК СЭСЛА предложила использовать карибский остров в качестве логистического хаба для реэкспорта продукции РФ в Центральную Америку и Карибский регион. По ее словам, потенциал этого рынка в 55 миллионов человек российские компании пока не используют.
Россия участвует в гаванской ярмарке FIHAV 2025 с собственным стендом и представительной делегацией, включая торгово-промышленную палату, губернаторов и более 20 компаний, представляющих строительную отрасль, автомобильную промышленность и энергетический сектор.
В качестве примера российско-кубинской кооперации Машкова привела компанию Resto, которая производит светодиодные светильники. Энергосберегающая продукция компании будет предназначена для острова и экспорта в другие страны Латинской Америки и Карибов.
Гаванская ярмарка FIHAV 2025 открыта для посещения с понедельника по субботу. В 2025 году в ней принимают участие более 700 компаний из 52 стран.
 
ЭкономикаРОССИЯКУБАРФКарибский регионX5 Retail Group
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала