Эксперт дал прогноз по экспорту газа "Газпромом" в дальнее зарубежье

Эксперт дал прогноз по экспорту газа "Газпромом" в дальнее зарубежье

газ

россия

европа

китай

алексей миллер

газпром

сила сибири

ренессанс капитал

газопровод "сила сибири"

энергетика

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Экспорт "Газпромом" газа в дальнее зарубежье с 2025 по 2030 годы может вырасти на 23%, с 78 до 96 миллиардов кубометров, считает аналитик ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Марк Шумилов. Согласно представленной презентации, в 2025 году он ожидает экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 78 миллиардов кубометров, а в 2030 году показатель может вырасти до 96 миллиардов. Рост, таким образом, составит 23%. Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли "Газпром" заместить на Востоке экспортные объемы газа, которые продавал в Европу, он ответил: "Здесь будет все очень зависеть от горизонтов, на которые мы смотрим. Если на пике мы продавали в Европу 200 миллиардов кубометров, сейчас это (в общем на экспорт в дальнее зарубежье – ред.) 78 миллиардов. Около половины идет в Китай. Вторая половина разбита пополам, 20% примерно в Европейский Союз, остальное в Турцию". При этом "Газпром" экспортирует порядка 17-18 миллиардов кубометров в Европу, которая желает отказаться от российских энергоресурсов к 2027-2028 году. "Если у ЕС получится отказаться от данных поставок, то объемы от новых проектов лишь восполнят данные потери и экспорт останется на уровне около 80 миллиардов кубометров до 2030 года", – добавил Шумилов. "Что может произойти в будущем? Как я это вижу, есть только три точки роста. Это небольшое расширение объемов на "Силе Сибири", это "дальневосточный маршрут" за счет мощностей "Сахалина-3", и это "Сила Сибири 2", по которой нет полноценного подтверждения, а если проект будет реализован, то это горизонт 2035 года. Если мы возьмем все эти три фактора, мы будем поставлять на экспорт где-то 75% того, что было ранее", – продолжил эксперт. Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему в 2026 году ожидаются выше контрактного уровня 38 миллиардов кубометров в год, сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Дальневосточный маршрут", как ожидается, будет запущен в 2027 году. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год подписан в сентябре 2025 года. Тогда же "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Наверное, есть и другие маршруты, допустил Шумилов. Однако с учетом высокой конкуренции на рынке эксперт не берется говорить, что они "будут с очень большой вероятностью". Сейчас объемы "дальневосточного маршрута" и расширение "Силы Сибири" добавят 18 миллиардов кубометров, или примерно 20-23% к объему экспорта российского газа по трубам, уточнил эксперт. "Но рассчитывать здесь на какие-то большие величины я бы в моменте не стал. То есть история пока все еще под давлением", – добавил он.

