Эксперт дал прогноз по экспорту газа "Газпромом" в дальнее зарубежье - 26.11.2025
Эксперт дал прогноз по экспорту газа "Газпромом" в дальнее зарубежье
Эксперт дал прогноз по экспорту газа "Газпромом" в дальнее зарубежье - 26.11.2025, ПРАЙМ
Эксперт дал прогноз по экспорту газа "Газпромом" в дальнее зарубежье
Экспорт "Газпромом" газа в дальнее зарубежье с 2025 по 2030 годы может вырасти на 23%, с 78 до 96 миллиардов кубометров, считает аналитик ресурсных секторов... | 26.11.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Экспорт "Газпромом" газа в дальнее зарубежье с 2025 по 2030 годы может вырасти на 23%, с 78 до 96 миллиардов кубометров, считает аналитик ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Марк Шумилов. Согласно представленной презентации, в 2025 году он ожидает экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 78 миллиардов кубометров, а в 2030 году показатель может вырасти до 96 миллиардов. Рост, таким образом, составит 23%. Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли "Газпром" заместить на Востоке экспортные объемы газа, которые продавал в Европу, он ответил: "Здесь будет все очень зависеть от горизонтов, на которые мы смотрим. Если на пике мы продавали в Европу 200 миллиардов кубометров, сейчас это (в общем на экспорт в дальнее зарубежье – ред.) 78 миллиардов. Около половины идет в Китай. Вторая половина разбита пополам, 20% примерно в Европейский Союз, остальное в Турцию". При этом "Газпром" экспортирует порядка 17-18 миллиардов кубометров в Европу, которая желает отказаться от российских энергоресурсов к 2027-2028 году. "Если у ЕС получится отказаться от данных поставок, то объемы от новых проектов лишь восполнят данные потери и экспорт останется на уровне около 80 миллиардов кубометров до 2030 года", – добавил Шумилов. "Что может произойти в будущем? Как я это вижу, есть только три точки роста. Это небольшое расширение объемов на "Силе Сибири", это "дальневосточный маршрут" за счет мощностей "Сахалина-3", и это "Сила Сибири 2", по которой нет полноценного подтверждения, а если проект будет реализован, то это горизонт 2035 года. Если мы возьмем все эти три фактора, мы будем поставлять на экспорт где-то 75% того, что было ранее", – продолжил эксперт. Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему в 2026 году ожидаются выше контрактного уровня 38 миллиардов кубометров в год, сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Дальневосточный маршрут", как ожидается, будет запущен в 2027 году. Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год подписан в сентябре 2025 года. Тогда же "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год. Наверное, есть и другие маршруты, допустил Шумилов. Однако с учетом высокой конкуренции на рынке эксперт не берется говорить, что они "будут с очень большой вероятностью". Сейчас объемы "дальневосточного маршрута" и расширение "Силы Сибири" добавят 18 миллиардов кубометров, или примерно 20-23% к объему экспорта российского газа по трубам, уточнил эксперт. "Но рассчитывать здесь на какие-то большие величины я бы в моменте не стал. То есть история пока все еще под давлением", – добавил он.
1920
1920
true
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Экспорт "Газпромом" газа в дальнее зарубежье с 2025 по 2030 годы может вырасти на 23%, с 78 до 96 миллиардов кубометров, считает аналитик ресурсных секторов "Ренессанс Капитала" Марк Шумилов.
Согласно представленной презентации, в 2025 году он ожидает экспорт трубопроводного газа в дальнее зарубежье в 78 миллиардов кубометров, а в 2030 году показатель может вырасти до 96 миллиардов. Рост, таким образом, составит 23%.
"Газпром" предупредил о возможной нехватке газа в Европе
24 ноября, 16:15
Отвечая на вопрос журналистов, сможет ли "Газпром" заместить на Востоке экспортные объемы газа, которые продавал в Европу, он ответил: "Здесь будет все очень зависеть от горизонтов, на которые мы смотрим. Если на пике мы продавали в Европу 200 миллиардов кубометров, сейчас это (в общем на экспорт в дальнее зарубежье – ред.) 78 миллиардов. Около половины идет в Китай. Вторая половина разбита пополам, 20% примерно в Европейский Союз, остальное в Турцию".
При этом "Газпром" экспортирует порядка 17-18 миллиардов кубометров в Европу, которая желает отказаться от российских энергоресурсов к 2027-2028 году. "Если у ЕС получится отказаться от данных поставок, то объемы от новых проектов лишь восполнят данные потери и экспорт останется на уровне около 80 миллиардов кубометров до 2030 года", – добавил Шумилов.
"Что может произойти в будущем? Как я это вижу, есть только три точки роста. Это небольшое расширение объемов на "Силе Сибири", это "дальневосточный маршрут" за счет мощностей "Сахалина-3", и это "Сила Сибири 2", по которой нет полноценного подтверждения, а если проект будет реализован, то это горизонт 2035 года. Если мы возьмем все эти три фактора, мы будем поставлять на экспорт где-то 75% того, что было ранее", – продолжил эксперт.
Комитет Госдумы одобрил вычет по НДПИ для "Газпрома"
15 ноября, 16:19
Сейчас российский газ идет в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Поставки по нему в 2026 году ожидаются выше контрактного уровня 38 миллиардов кубометров в год, сообщал глава "Газпрома" Алексей Миллер. "Дальневосточный маршрут", как ожидается, будет запущен в 2027 году.
Юридически обязывающий меморандум о строительстве "Силы Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год подписан в сентябре 2025 года. Тогда же "Газпром" и CNPC договорились об увеличении поставок по "Силе Сибири" с 38 до 44 миллиардов кубометров газа в год, по "дальневосточному" маршруту – с 10 до 12 миллиардов кубометров в год.
Наверное, есть и другие маршруты, допустил Шумилов. Однако с учетом высокой конкуренции на рынке эксперт не берется говорить, что они "будут с очень большой вероятностью". Сейчас объемы "дальневосточного маршрута" и расширение "Силы Сибири" добавят 18 миллиардов кубометров, или примерно 20-23% к объему экспорта российского газа по трубам, уточнил эксперт.
"Но рассчитывать здесь на какие-то большие величины я бы в моменте не стал. То есть история пока все еще под давлением", – добавил он.
В Турции назвали нереалистичным отказ от российского газа
20 ноября, 07:17
 
Заголовок открываемого материала