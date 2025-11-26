https://1prime.ru/20251126/es-864945032.html

Экс-командующий войсками НАТО призвал Украину сосредоточиться на ЕС

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Украине следует пока сосредоточиться на вступлении в Евросоюз, а не в НАТО, считают бывший командующий войсками альянса в Европе Джеймс Ставридис и бывший глава Центрального разведывательного управления (ЦРУ), экс-министр обороны США Леон Панетта. Вступление Украины в Евросоюз может добить объединение изнутри и оказаться непомерной ношей для стран-участниц, заявила ранее в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, киевский режим использует тему интеграции страны в ЕС, чтобы "оставаться на плаву" и демонстрировать хоть какие-то результаты на внутреннем треке. Как отметила Захарова, Украина не отвечает ни одному из базовых требований для вступления в ЕС. "Если бы я был в команде (Владимира - ред.) Зеленского, то сосредоточился бы на вступлении в Евросоюз", - заявил Ставридис в интервью телеканалу CNN. При этом он выразил мнение, что Украина в конечном счете вступит и в НАТО. "У НАТО, очевидно, есть свои собственные правила, которые применяются к НАТО, и говорить, что НАТО не следует стремиться к принятию новых членов - я считаю, что это трудно реализовать. Поэтому, вероятно, лучший способ решить это состоит в том, чтобы Украина обозначила на данный момент, что не собирается стремиться к членству, а скорее собирается вступить в Евросоюз, что, вероятно, имеет сейчас больше смысла", - сказал Панетта в отдельном интервью телеканалу. Ранее президент РФ Владимир Путин отмечал, что возможное членство Украины в НАТО - это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в альянс стали одной из причин начала специальной военной операции. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов, при этом ряд европейских стран выступают против присоединения Украины к ЕС. Так, премьер Венгрии Виктор Орбан ранее заявлял, что пока не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно.

