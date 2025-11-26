Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2026 год - 26.11.2025
Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2026 год
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2026 год, общий объем бюджета составит 192,8 миллиарда евро в обязательствах и 190,1 миллиарда евро в платежах, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европарламента. "Бюджет ЕС на следующий год принят… Общий объём бюджета на 2026 год составляет 192,8 миллиарда евро в обязательствах при уровне платежей 190,1 миллиарда евро. В рамках бюджета 2026 года Европарламент добился увеличения средств на исследования, трансграничную инфраструктуру, управление границами, климатические меры и внешнюю политику", - говорится в документе. В разъяснениях Европарламента отмечается, что обязательства - это максимальные суммы, которые ЕС может взять на себя по программам и проектам, создавая юридическое обязательство профинансировать их в дальнейшем, а платежи - это фактические выплаты, которые будут произведены в течение 2026 года по ранее взятым обязательствам. Разница между двумя показателями отражает длительный цикл реализации европейских программ: финансирование по проекту может быть юридически зафиксировано в одном году, а выплачено частями в последующие.
финансы, мировая экономика, ес
Финансы, Мировая экономика, ЕС
23:50 26.11.2025
 
Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2026 год

Европарламент утвердил бюджет ЕС на 2026 год в размере 192,8 миллиарда евро

Флаг евросоюза
Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Флаг евросоюза. Архивное фото
© fotolia.com / moonrun
БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2026 год, общий объем бюджета составит 192,8 миллиарда евро в обязательствах и 190,1 миллиарда евро в платежах, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европарламента.
"Бюджет ЕС на следующий год принят… Общий объём бюджета на 2026 год составляет 192,8 миллиарда евро в обязательствах при уровне платежей 190,1 миллиарда евро. В рамках бюджета 2026 года Европарламент добился увеличения средств на исследования, трансграничную инфраструктуру, управление границами, климатические меры и внешнюю политику", - говорится в документе.
В разъяснениях Европарламента отмечается, что обязательства - это максимальные суммы, которые ЕС может взять на себя по программам и проектам, создавая юридическое обязательство профинансировать их в дальнейшем, а платежи - это фактические выплаты, которые будут произведены в течение 2026 года по ранее взятым обязательствам.
Разница между двумя показателями отражает длительный цикл реализации европейских программ: финансирование по проекту может быть юридически зафиксировано в одном году, а выплачено частями в последующие.
