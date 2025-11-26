https://1prime.ru/20251126/es-864972775.html

Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2026 год

Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2026 год

2025-11-26T23:50+0300

БРЮССЕЛЬ, 26 ноя - ПРАЙМ. Европарламент утвердил бюджет Европейского союза на 2026 год, общий объем бюджета составит 192,8 миллиарда евро в обязательствах и 190,1 миллиарда евро в платежах, говорится в опубликованном заявлении на сайте Европарламента. "Бюджет ЕС на следующий год принят… Общий объём бюджета на 2026 год составляет 192,8 миллиарда евро в обязательствах при уровне платежей 190,1 миллиарда евро. В рамках бюджета 2026 года Европарламент добился увеличения средств на исследования, трансграничную инфраструктуру, управление границами, климатические меры и внешнюю политику", - говорится в документе. В разъяснениях Европарламента отмечается, что обязательства - это максимальные суммы, которые ЕС может взять на себя по программам и проектам, создавая юридическое обязательство профинансировать их в дальнейшем, а платежи - это фактические выплаты, которые будут произведены в течение 2026 года по ранее взятым обязательствам. Разница между двумя показателями отражает длительный цикл реализации европейских программ: финансирование по проекту может быть юридически зафиксировано в одном году, а выплачено частями в последующие.

