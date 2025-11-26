https://1prime.ru/20251126/evropa-864966640.html
Фондовые индексы в Европе выросли на фоне рыночного оптимизма
2025-11-26T20:20+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам дня на фоне рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85% - до 9 691,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,88%, до 8 096,43 пункта, немецкий DAX - на 1,11%, до 23 726,22 пункта. Инвесторы позитивно оценивают динамику изменения европейских индексов, отмечая их дешевизну в сравнении с мировыми. "Скидка в ценах на аналогичные компании в США и Европе достигла новых рекордов, и ожидается, что в ближайшие кварталы мы увидим сближение траекторий экономического роста Европы и США", - заявил агентству Рейтер член инвестиционного комитета Carmignac Кевин Тозе (Kevin Thozet). Инвесторы, согласно данным аналитиков Рейтер, видят возможности для дальнейшего роста в следующем году, особенно учитывая, что европейские индексы остаются низкими по сравнению с другими регионами.
