Фондовые индексы в Европе выросли на фоне рыночного оптимизма - 26.11.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы в Европе выросли на фоне рыночного оптимизма
Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам дня на фоне рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. | 26.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-26T20:20+0300
2025-11-26T20:20+0300
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам дня на фоне рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85% - до 9 691,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,88%, до 8 096,43 пункта, немецкий DAX - на 1,11%, до 23 726,22 пункта. Инвесторы позитивно оценивают динамику изменения европейских индексов, отмечая их дешевизну в сравнении с мировыми. "Скидка в ценах на аналогичные компании в США и Европе достигла новых рекордов, и ожидается, что в ближайшие кварталы мы увидим сближение траекторий экономического роста Европы и США", - заявил агентству Рейтер член инвестиционного комитета Carmignac Кевин Тозе (Kevin Thozet). Инвесторы, согласно данным аналитиков Рейтер, видят возможности для дальнейшего роста в следующем году, особенно учитывая, что европейские индексы остаются низкими по сравнению с другими регионами.
20:20 26.11.2025
 
Фондовые индексы в Европе выросли на фоне рыночного оптимизма

Основные фондовые индексы Европы выросли на фоне рыночного оптимизма

© fotolia.com / AshDesignБиржа
Биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Биржа. Архивное фото
© fotolia.com / AshDesign
МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам дня на фоне рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85% - до 9 691,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,88%, до 8 096,43 пункта, немецкий DAX - на 1,11%, до 23 726,22 пункта.
Инвесторы позитивно оценивают динамику изменения европейских индексов, отмечая их дешевизну в сравнении с мировыми. "Скидка в ценах на аналогичные компании в США и Европе достигла новых рекордов, и ожидается, что в ближайшие кварталы мы увидим сближение траекторий экономического роста Европы и США", - заявил агентству Рейтер член инвестиционного комитета Carmignac Кевин Тозе (Kevin Thozet).
Инвесторы, согласно данным аналитиков Рейтер, видят возможности для дальнейшего роста в следующем году, особенно учитывая, что европейские индексы остаются низкими по сравнению с другими регионами.
Нью-Йоркская фондовая биржа - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Фондовые индексы США растут после выхода данных о безработице в стране
