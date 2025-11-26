https://1prime.ru/20251126/evropa-864966640.html

Фондовые индексы в Европе выросли на фоне рыночного оптимизма

Фондовые индексы в Европе выросли на фоне рыночного оптимизма - 26.11.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы в Европе выросли на фоне рыночного оптимизма

Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам дня на фоне рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. | 26.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-26T20:20+0300

2025-11-26T20:20+0300

2025-11-26T20:20+0300

рынок

торги

индексы

европа

сша

dax

финансы

https://cdnn.1prime.ru/img/77084/04/770840416_0:47:1500:891_1920x0_80_0_0_4570f2ad6d11337be8b8f688b00680ab.jpg

МОСКВА, 26 ноя - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы выросли по итогам дня на фоне рыночного оптимизма, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 вырос на 0,85% - до 9 691,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,88%, до 8 096,43 пункта, немецкий DAX - на 1,11%, до 23 726,22 пункта. Инвесторы позитивно оценивают динамику изменения европейских индексов, отмечая их дешевизну в сравнении с мировыми. "Скидка в ценах на аналогичные компании в США и Европе достигла новых рекордов, и ожидается, что в ближайшие кварталы мы увидим сближение траекторий экономического роста Европы и США", - заявил агентству Рейтер член инвестиционного комитета Carmignac Кевин Тозе (Kevin Thozet). Инвесторы, согласно данным аналитиков Рейтер, видят возможности для дальнейшего роста в следующем году, особенно учитывая, что европейские индексы остаются низкими по сравнению с другими регионами.

https://1prime.ru/20251126/indeks-864966458.html

европа

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, европа, сша, dax, финансы